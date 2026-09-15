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台南放流100萬尾草蝦苗 增裕沿近海域漁業資源

中央社／ 台南15日電

台南市政府配合農業漁業署及台灣漁業永續發展協會，今天在台南市鹽水溪口四草大橋附近海域放流100萬尾草蝦苗，盼以科學化增殖放流方式，為台南沿海海域注入新生態資源。

台南市政府農業局告訴中央社記者，草蝦為台灣重要經濟性水產生物之一，適應從沙質、泥質或半沙泥質的廣鹽性海域，本次選擇於鹽水溪口四草大橋附近海域，放流100萬尾體長約1公分草蝦苗，整體野放過程順利，藉由適當放流作業，增裕沿岸水域生物資源，並提升海洋生態系統的豐富度與韌性。

農業局指出，水產動物增殖放流是海洋資源復育工作重要一環，市府115年度共輔導民間辦理沿近海漁業魚苗放流及保育活動計43場，放流魚種包括烏魚、黑鯛、布氏鯧鰺及黃鰭鯛等魚種，挹注海域263萬餘尾魚苗，投入經費約新台幣589萬元。

農業局指出，藉由適當物種與海域媒合，可增裕沿近海漁業資源，並將資源保育理念深入社區與民眾生活，民間團體如有放流水產動物需求疑問，可向農業局漁港所諮詢相關申請辦法、放流場所及適合放流魚種。

台南 漁業署 農業

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