台南總趕宮失傳「平安印」重現 結合「巷仔NIAU」推平安船票

台南八吉境總趕宮今天舉行倪聖公平安印開印儀式，由道長依循古禮主持科儀，平安印將於農曆8月20日倪聖公壽誕正式啟用，廟方並結合文化局開發的「巷仔NIAU運河船隊」公仔，推出專屬平安船票，讓昔日船家求印出海的傳統重新走入當代生活。

文化局此次與總趕宮合作，把握平安印重新啟用的難得機緣，挑選50組「巷仔NIAU運河船隊」公仔由道長加持，後續將透過網路商城隨機出貨，讓民眾在收藏公仔的同時，也獲得一份來自倪聖公的平安祝福。

文化局副局長林韋旭表示，「巷仔NIAU運河船隊」所搭乘的船隻，分別取材自昔日台南運河常見的戎克船、手撐船及漁船，正好呼應倪聖公「總管海舶」的信仰背景。

此次將公仔、船型、平安印與船票結合，希望以年輕世代容易親近的方式，延續台南的海洋文化與傳統信仰。

廟方表示，民眾只要購買「巷仔NIAU運河船隊」公仔，即可至總趕宮求取一張加蓋倪聖公平安印的專屬平安船票，讓公仔不只是文創收藏，也成為祈求行旅平安的信物。

總趕宮創建可追溯至鄭氏時期，原名「聖公廟」，主祀職司「總管海舶」的倪聖公。昔日廟址鄰近臺江內海及帆船碇泊處，是船戶、漁民及水師官兵出海前祈求平安的重要信仰場所。

地方相傳，船家離岸前會先至總趕宮敬拜倪聖公，求取象徵護佑與允行的印記，再前往南廠一帶登舟。這方印如同海民跨越陸地與海洋前的一道「出海關」，寄託平安啟程、順利歸航的盼望。

由於原有印信年代久遠，已不知所終，廟方今年依倪聖公指示製作六款候選印信，再由主任委員於神案前逐一擲筊請示，最終選定獲聖筊允准的樣式。今日再由道長循古禮開印，象徵失傳多年的平安印重新啟用。

台南八吉境總趕宮今天舉行倪聖公平安印開印儀式，由道長依循古禮主持科儀。圖／讀者提供

台南八吉境總趕宮今天舉行倪聖公平安印開印儀式，由道長依循古禮主持科儀，文化局副局長林韋旭（右二）到場見證。圖／讀者提供