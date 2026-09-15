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黃偉哲施政滿意度大躍進上升10名 台南社福、文教拿下六都雙冠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲施政滿意度大躍進，台南社福、文教雙冠六都。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲施政滿意度大躍進，台南社福、文教雙冠六都。圖／台南市政府提供

天下雜誌今天公布「2026年縣市調查」結果，台南市長黃偉哲施政滿意度獲得70.8分，位居六都市長第3名，全國排名更較去年大幅躍進10名，在「永續幸福城市大調查」中，台南市在六都組中一舉奪下「社福」與「文教」雙料冠軍。

市府表示，依據調查顯示，市長黃偉哲在各施政面向的滿意度提升，排名向前躍升10名，顯示黃偉哲近年來穩健扎根、回應民意的施政成果深獲市民肯定。除了市長滿意度顯著進步外，在競爭激烈的六都組七大面向評比中，台南市展現深厚的文化底蘊與溫暖的社會安全網，同時贏得「社福面向」與「文教面向」的全國六都雙冠王。

市府指出，黃偉哲率領市政團隊推動各項市政，近期施政成果也在社群平台引發討論。有網友笑稱黃偉哲「真的很不會行銷自己」、「做好事就應該高調做」，也有網友以「黃偉哲不說，我來說」為題，自主整理、分享台南市政成果。從赴熊本表達台南對災後復興的支持、推廣台南農特產品，到城市綠化及相關施政成果，多則貼文獲得破萬按讚，其中推廣台南文旦相關貼文更累積逾2萬次按讚。

近期更有網友自行製作「做的市政要說出來」趣味動畫，以黃偉哲與胞妹黃智賢的兄妹互動為創意，呈現妹妹頻頻「吐槽」哥哥應該多說市政成果的情節，輕鬆幽默的呈現方式，也讓不少網友留言直呼「真的好可愛又很有愛」。

南市府指出，從民調數字到近期網路討論，可以看到外界對台南市政的關注，逐漸從單一政策延伸到城市治理與首長施政表現。黃偉哲始終秉持實事求是、腳踏實地的態度面對各項市政挑戰，「把事情做好」始終是市府團隊最重要的工作。

南市府強調，施政成果最終仍要回到市民的實際感受。此次黃偉哲施政滿意度排名大幅進步10名，台南社福、文教獲得六都第一，對市府團隊而言既是肯定，更是鞭策。未來仍將持續傾聽民意、踏實推動市政，把市民的期待，轉化為台南繼續向前的力量。

黃偉哲 六都 台南 社福 民意

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