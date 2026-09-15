台南市舊道路公告廢止仍有人走 議員憂淪「三不管」

台南市部分舊有道路因應交通部公告辦理廢止，但議員質詢指出，有的道路即使公告廢止，現場仍可能有民眾通行、使用，市府不能只完成「公告廢止」程序，卻沒有處理後續道路管理問題；市工務局表示，廢止道路會確認維管權責，不會成三不管。

議員李文俊表示，這些道路對當地居民來說可能仍是日常通行的重要路線，如果確定要廢止，就應該同步檢視是否有替代道路，以及未來由哪個單位負責管理，避免出現「路廢了，但民眾還在走，卻沒有人管理」的情況。

他指出，這些道路目前仍有人使用，市府就應進一步釐清道路性質及後續管理權責，究竟應由地政局、農業局或其他相關局處接手，不能只是公告廢止後，就認為事情已經完成。

李文俊強調，市府各局處應共同盤點這類道路，針對仍有使用需求的道路逐一確認，不能只做行政公告，卻沒有後續配套。

工務局代理局長王建雄表示，會再整理相關資料，並會請各相關局處共同檢視道路現況及後續使用、管理問題，確認應由哪個單位接續處理，避免道路公告廢止後產生管理上的落差。

工務局說明，依公路修建養護相關規定，每10年辦理公路系統清查，有些道路因不需使用或路線變更，由地方提出公路廢止需求，並邀集相關單位檢討道路需求、屬性及定位，蒐集地方意見及協調後續維護管理權責後，再提報交通部審定公告。

工務局強調，道路廢止後雖不再納入公路系統，仍有明確的維護管理主管機關，不會成為三不管地帶。