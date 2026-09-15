歷經3年施工，台南市政府地政局辦理永康崑大路市地重劃工程，今下午完工啟用，工程融入「鯽魚潭」在地意象，打造兼具出流管制與防災滯洪功能的特色公園，兼顧都市韌性與休憩雙重機能。

永康崑大路市地重劃工程面積約4.337公頃，開闢道路總長度約920公尺，重劃完成後可提供2.583公頃住宅區土地，並興建 1.735公頃的公共設施用地。

地政局長陳淑美簡報時指出，崑大路市地重劃工程完成後，開闢公園滯洪池、道路、廣場等公共設施，也增加停車空間，計有68席汽車格位，已完工滯洪設施今年面對極端氣候帶來強降雨挑戰，發揮功能蓄積6205立方公尺雨水，減少鄰近地區淹水的嚴重性。

台南市長黃偉哲等人下午出席啟用儀式，市議員李鎮國、黃肇輝、楊中成、林冠維、朱正軒、林燕祝、陳秋萍等人也與會，黃偉哲說，公辦市地重劃是推動都市發展及改善生活環境的重要政策，市府地政局透過整體規劃方式，將道路、公共設施、綠地及防洪設施一次到位，讓土地開發成果真正回饋市民，也能減少一些自辦土地重劃衍生紛爭。

地政局指出，本區開闢特色公園兼兒童遊樂場，工程設計階段榮獲「2023國家卓越建設獎-優質獎」肯定，並且落實公民參與理念，舉辦「自己的公園自己設計」競圖活動，設計過程中與地方溝通，並徵求點綴公園亮點與在地特色構想，並導入崑山科技大學學生的創意設計理念，將名列前茅的優秀設計成果納入公園的遊具、遮陽設施等。

此外，該市地重劃工程，特別融合在地歷史文化脈絡，巧妙運用「鯽魚潭」在地意象，打造出兼具出流管制與防災滯洪功能的特色公園，過去崑山里、大灣一帶與崑山科技大學周邊，常因地勢低窪遭遇積淹水困擾，重劃工程透過海綿城市設計理念規劃滯洪池，在雨季時能發揮蓄水調解功能，減輕在地淹水舊患，平時則可提供居民休閒散步的綠意空間，兼具防災生態與休憩環境，兼顧都市韌性與優質宜居雙重機能。

另重劃期間因區內有20戶建物使用人未取得土地所有權及合法建物使用執照，施工中須維持既有住戶民生需求，增加施工界面協調及工序安排困難，最後也都逐一克服，工程順利完成。

融入「鯽魚潭」在地意象， 南市永康崑大路重劃區今啟用。記者謝進盛／攝影

融入「鯽魚潭」在地意象， 南市永康崑大路重劃區今啟用，台南市長黃偉哲下午出席啟用儀式。記者謝進盛／攝影

融入「鯽魚潭」在地意象， 南市永康崑大路重劃區今啟用，公設部分規畫有停車場。記者謝進盛／攝影