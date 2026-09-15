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嘉義國一生踩「吃人水溝蓋」縫17針！大腿滿是鮮紅傷痕 發抖嘆：不敢走這條路

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
少年雖然經醫院緊急救治清創縫合，但大片傷勢仍讓人觸目驚心。圖／家長提供
少年雖然經醫院緊急救治清創縫合，但大片傷勢仍讓人觸目驚心。圖／家長提供

嘉義市有名國一男學生8日下午放學後步行前往與媽媽約定地點，行經仁愛路時，一腳踩進破損水溝蓋，左腳遭鏽蝕尖銳格柵割裂，傷口縫合17針，目前仍撐柺杖上學。劉姓爸爸今天拿著兒子傷勢照片說明，孩子事後回想過程仍邊說邊發抖，甚至說「再也不敢走那條路了」。

這名男學生就讀民生國中，家長劉爸爸說，兒子當時和同學一起走，水溝蓋原本就有破洞，並非孩子踩上去後才斷裂。孩子毫無防備下左腳一腳踩空、整隻腳陷入，腿部隨即遭鏽蝕、尖銳的格柵勾住；人在突然踩空時直覺會將腳抽回，孩子也本能地把腳往上拉，反而讓傷口受到進一步拉扯，最後還得撐起身體，將卡住的腳拉出來。

劉爸爸今天拿著兒子的傷勢照片逐一比對，左腳共有4道撕裂傷，傷勢主要集中在大腿內側，其中一道傷口較深。送醫後清創花了不少時間，內部先進行止血縫合，外部傷口共縫17針；由於傷口就在大腿內側，縫合後連彎腿都會牽扯傷口，現場媒體看到照片、聽到傷勢位置後，也忍不住驚呼「超痛的」。

事故發生後，男學生自行爬起，傷口不斷流血，同行同學趕緊跑到附近補習班求助，補習班老師協助打119，並依救護人員電話指示按壓大腿根部止血，但仍難以止住出血。劉爸爸轉述，兒子當時已感到頭暈，之後一度昏厥，經救護車送醫急救。

劉爸爸說，事發地點位於仁愛路、新民路與仁愛三街間，鄰近學校，平時有不少學生步行經過。他事後查看網路街景，發現2025年影像中水溝蓋已可見鏽蝕，因此希望公共設施巡查能更加落實。

男學生目前仍須撐著柺杖上學，後續還要回整形外科追蹤。劉爸爸說，目前最重要的是把孩子照顧好，每天幫忙換藥，至於後續是否求償仍在研究；最令他心疼的是，詢問孩子事故經過時，孩子回想起當時情景仍一邊說、一邊發抖，甚至說「我以後不會再走那條路了。」

嘉義市政府回應，西區公所接獲1999通報後，立即派員前往處理，現場設置交通錐警示，並馬上要求廠商進行修繕。針對學生受傷情形，區公所會聯繫家長表達慰問與關心，了解學生目前治療及復原狀況；市府也將持續加強道路及相關設施巡查，發現破損立即處理。

家長拿著兒子送醫時的傷勢照片，說明左腳踩進破損水溝蓋後，本能抽拉遭尖銳鏽蝕格柵割傷，大腿內側留下多道撕裂傷。記者李宗祐／攝影
家長拿著兒子送醫時的傷勢照片，說明左腳踩進破損水溝蓋後，本能抽拉遭尖銳鏽蝕格柵割傷，大腿內側留下多道撕裂傷。記者李宗祐／攝影

嘉義市學生必之路竟然出現鏽蝕尖銳格柵水溝蓋，如今傳出割傷少年意外。圖／家長提供
嘉義市學生必之路竟然出現鏽蝕尖銳格柵水溝蓋，如今傳出割傷少年意外。圖／家長提供

家長受訪時拿出事故現場照片，指著嚴重鏽蝕、破損的水溝蓋缺口，還原兒子左腳踩空陷入的位置。記者李宗祐／攝影
家長受訪時拿出事故現場照片，指著嚴重鏽蝕、破損的水溝蓋缺口，還原兒子左腳踩空陷入的位置。記者李宗祐／攝影

嘉義市一名國一男學生踩進破損水溝蓋，左腳遭鏽蝕尖銳格柵割傷，大腿內側留下多道撕裂傷，送醫清創縫合17針。圖／家長提供
嘉義市一名國一男學生踩進破損水溝蓋，左腳遭鏽蝕尖銳格柵割傷，大腿內側留下多道撕裂傷，送醫清創縫合17針。圖／家長提供

如今修復完工也圍上警示，但少年仍存有陰影不敢走這條路，令家人聽了好心疼，也沒感受到市府的關切。圖／家長提供
如今修復完工也圍上警示，但少年仍存有陰影不敢走這條路，令家人聽了好心疼，也沒感受到市府的關切。圖／家長提供

家長展示他查詢這處水溝蓋在至少在2025年已出現腐蝕毀壞狀況，但一直沒有維修。記者李宗祐／攝影
家長展示他查詢這處水溝蓋在至少在2025年已出現腐蝕毀壞狀況，但一直沒有維修。記者李宗祐／攝影

嘉義市學生必之路竟然出現鏽蝕尖銳格柵水溝蓋，如今傳出割傷少年意外。圖／家長提供
嘉義市學生必之路竟然出現鏽蝕尖銳格柵水溝蓋，如今傳出割傷少年意外。圖／家長提供

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