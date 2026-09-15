嘉縣長者健保補助未通過 翁章梁：任期剩不到百天不宜決定

嘉義市通過全額補助65歲以上長者健保費，相臨隔壁嘉義縣目前尚未通過，有多名議員今在議會定期會提議，希望縣府通過長者健保費補助，但縣長翁章梁未應允，他認為自己任期未滿100天，每年須增加支出11億元，若貿然做出重大決策，對下一屆縣長不公平。

議員詹琬蓁說，全台許多縣市都已推動65歲以上長者免健保費，甚至連負債比嘉義縣還多的雲林縣都宣布，2027年全面補助65歲以上長者健保費，嘉義縣負債只剩25億元，相信很快就能清零，為什麼卻要跟外縣市有落差，嘉義縣人口已跌破47萬人，恐導致人口持續外流。

縣長翁章梁說，老人健保費若由縣府負擔，每年支出經費高達11億元，他的目前任期剩不到100天，他認為做這個重大決策不公平，做事情有原則，應該留給下一任縣長決定。目前已通過經濟弱勢部分，10月起補助65至69歲中低收入戶健保費，70歲以上中低收入戶由中央補助。

議長張明達說，很多議員都非常關心長者健保費補助，希望縣長研議財政狀況，避免其他地方都有補助，只有嘉義沒有補助。議員李國勝說，希望翁章梁在任內推動全額補助長者健保費，盡速研議通過，不要再留到下一屆才要推動。

議員黃嫈珺說，65歲以上長者健保費全額補助是時勢所趨，每個縣市高齡人口都在增加，台積電封裝廠及周邊廠商陸續進駐嘉科園區，帶動地方稅收，建議提升社會福利，全額補助65歲以上長者健保費，把錢用在刀口上，讓長者得到更完善照顧。

議員何子凡說，嘉義市通過長者健保費補助，許多人憂心長者會將戶籍遷至嘉義市，國人平均壽命大約為80歲，嘉義縣目前還是負債，他建議80歲以上先推動，明年就先上路。議員莊竣傑說，隔壁窮縣雲林縣都能推動，相信若順利通過會是很好的政策。