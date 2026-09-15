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大南科交通不能等塞了才改善 議員促提10年交通藍圖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北外環聯絡道銜接樹谷園區，改善南科聯外路網。圖／工務局提供
台南北外環聯絡道銜接樹谷園區，改善南科聯外路網。圖／工務局提供

南科園區持續擴張，帶動善化、安定、新市、山上及新化「大南科」生活圈人口，議員今質詢要求提前掌握未來5至10年就業人口量，提出交通建設藍圖，同步推動鄉村整體規畫。交通局表示，明年將向南科管理局爭取經費，針對樹谷大道、台19甲線等幹道，精進號誌、車流導引等，另公車部分，21條路線可銜接園區巡迴巴士，長期則推動新市、善化鐵路立體化。

市議員林志展質詢指出，南科發展速度快，交通建設必須超前部署，市府不能只針對現有壅塞路段逐一改善，要求交通局、工務局提前因應大南科區主要交通瓶頸與改善優先順序，不能等到道路壅塞、交通問題浮現後才開始規畫，要求提前做好交通容量及基礎建設布局，因應未來南科產業與人口成長。

交通局表示，市府已從智慧交通、公共運輸、鐵路立體化及捷運路網等面向布局，目前在南科東、南、北側主要聯外道路建置智慧動態號誌，西側樹谷聯絡道也正辦理建置，明年向南科管理局爭取經費，針對樹谷大道、三民路、大順六路、台19甲線及民生路等重要通勤幹道，進一步精進號誌續進、車流導引及動態號控，提升尖峰時段疏運效率。

公共運輸部分，目前南科及善化、新市周邊已有綠支線、橘支線及觀光公車等21條路線，並可銜接園區巡迴巴士，市府將配合產業及通勤需求持續擴充。

長期交通路網方面，新市、善化鐵路立體化均已完成可行性研究，並送交通部及市議會審議。其中善化規畫約3.3公里鐵路高架，可消除3處平交道，並預留與捷運深綠線轉乘介面。

捷運部分，優先路網規劃深綠線、黃線服務南科周邊，遠期另有橘線。其中深綠線規劃串聯歸仁、新化、新市、善化，北接台鐵善化站，南側可透過藍線延伸線轉乘至高鐵台南站，逐步建構大南科交通路網。

工務局表示，南科聯外道路已完成新港社大道路口轉向立體化、安定東路、北外環道路一、三期及樹谷聯絡道等工程；國道1號增設北外環交流道預計今年12月完工，北外環第二期東段預計明年2月完工、西段預計明年7月完工，第四期則辦理發包及用地取得。

南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程，今年8月進度達46.50%；烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸工程，橋梁部分由國土署辦理設計，南40線北延至台19甲線拓寬段由工務局設計中。

另山上工業區直達西拉雅道路新闢工程細部設計；國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程施工中。

台南市交通局在「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，透過AI影像辨識技術改善交通壅塞、提升行車效率。圖／台南市交通局提供
台南市交通局在「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，透過AI影像辨識技術改善交通壅塞、提升行車效率。圖／台南市交通局提供

南科台南園區及其周邊特定區發展，帶動周邊人口爆增。圖／台南市都發局提供
南科台南園區及其周邊特定區發展，帶動周邊人口爆增。圖／台南市都發局提供

南科 議員 林志展

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