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台南3年145萬張交通罰單幾乎人人中獎 警：選點有標準

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南南區大成路與國民路口（鄰近志開國小），取締闖紅燈、超速、不依車道行駛等違規。圖／交通大隊提供
台南南區大成路與國民路口（鄰近志開國小），取締闖紅燈、超速、不依車道行駛等違規。圖／交通大隊提供

台南市近3年開出145萬張交通罰單，以台南人口才180萬人左右，幾乎是人人「中獎」，市民怨聲載道，議員指審計處糾正台南在廣設科技執法後，交通死傷不降反增，且校園周邊沒防護，顯見台南科技執法重點不在學校周邊；市警局說明，科技執法設置地點，都選在學校周邊和易發生交通事故的地點，科技執法設置都有標準。

盧崑福指出，審計處2024年曾糾正台南科技執法執行後，交通事故死傷反而增加，尤其校園周邊防護不足，顯見科技執法重點似乎不在學校周邊。他表示，目前台南科技執法共設置191處，六都僅次於新北的242處，但新北人口超過400萬，台南人口僅180多萬，質疑台南是否有必要設置如此多科技執法設備。

市警局說明，目前台南市已啟用科技執法路口73處，涵蓋闖紅燈、違規停車、違規迴轉等11種取締功能。警方統計，去年科技執法路口交通事故較前一年減少80件、降幅3.1%；今年1至8月發生1571件，較去年同期減少12件、降幅0.76%。

至於設備數量，警方表示，若將固定式測速照相設備及科技執法設備合計計算，目前共175處，數量是六都最低，與議員所指191處有出入。

盧崑福指出，民眾對頻繁取締開罰怨聲載道，且另統計顯示，3年來撤銷1萬4775件交通違規案件，但僅有94件遭行政處分，質疑若有開錯罰單情況，其他案件究竟如何處理。

對於2023年至2025年交通違規撤銷達1萬4775件，警方也澄清，該數據包含「車籍在台南、但於外縣市遭舉發後撤銷」案件，與市警局統計所屬員警舉發後撤銷的案件，計算範圍並不相同。依市警局統計，台南近3年平均每年舉發約103萬件、撤銷約295件，撤銷率約0.03%。

警察局長林國清表示，科技執法設置地點並非隨意選擇，主要選在學校周邊及交通事故易發生地點，且有一定設置標準。

警察局說明，科技執法是交通安全執法措施之一，依「精準防制交通事故、提升用路人安全、強化重點區域防護」原則設置，並運用QGIS空間圖資分析事故數據，優先汰換舊有設備，針對行人事故熱點、觀光遊憩據點及校園周邊高風險路段評估建置。

罰單 台南 議員

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