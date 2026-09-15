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嘉市避難路線西區剛更新、東區再遭點名 市府回應將檢討修正

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵（左二）、陳玥妗（右）等人今天在嘉義市政府前，質疑避難路線、收容清冊及App資料仍有落差。記者李宗祐／攝影
小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵（左二）、陳玥妗（右）等人今天在嘉義市政府前，質疑避難路線、收容清冊及App資料仍有落差。記者李宗祐／攝影

嘉義市西區地震避難路線昨被發現資料有誤，市府今天上午火速更新；小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵、陳玥妗再查發現，東區仍使用2022年版本，且多處避難路線與最新收容清冊不符，要求市府全面清查。

兩人表示，湖子內焚化廠今年6月已退出避難收容處所清冊，但截至昨天下午，市府防災資訊網公開的西區地震避難路線仍將湖內里居民導往焚化廠，「愛嘉義」App也將焚化廠列為地震避難收容場所。

林詩涵說，昨天反映後，今天上午8時許查看，市府網站已更新2026年西區地震避難路線，原指向焚化廠的路線改為湖內里活動中心，App也移除焚化廠。她肯定市府迅速修正，但認為其他區域也應同步清查。

兩人進一步檢視發現，東區目前公開的地震避難路線仍是2022年版本，共有5條路線指向嘉義家職，涉及短竹里、民族里、興南里及豐年里，但今年6月清冊中的嘉義家職活動中心未列為地震適用場所；另今年更新的西區路線中，翠岱里有路線指向垂楊國小，但現行清冊中的垂楊國小活動中心同樣未列為地震適用場所。

陳玥妗表示，市府不同防災文件對收容期間也有落差，B類收容上限有一周至三周及一個月等不同規範，C類也有一個月、三個月之別。兩人要求全面清查東、西區避難路線、收容場所及相關防災資訊，避免災害發生時民眾無所適從。

嘉義市政府回應，對於防災相關規畫及資訊揭露，市府非常重視，並由相關單位依規定檢討修正，以全面確保公共安全，也感謝各界關心。

小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵（左）、陳玥妗（右）質疑嘉義市地震避難路線及收容標準仍有疑義，要求市府全面清查防災資訊。記者李宗祐／攝影
小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵（左）、陳玥妗（右）質疑嘉義市地震避難路線及收容標準仍有疑義，要求市府全面清查防災資訊。記者李宗祐／攝影

小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵（左）、陳玥妗（右）分別提出避難路線更新及收容期間標準不一等問題。記者李宗祐／攝影
小民參政歐巴桑聯盟市議員參選人林詩涵（左）、陳玥妗（右）分別提出避難路線更新及收容期間標準不一等問題。記者李宗祐／攝影

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