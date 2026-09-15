嘉義農工科技大縣拚經濟 翁章梁估年產值4000億元、創7萬職缺

嘉義縣長翁章梁今天出席嘉義縣議會第8次定期會，提出口頭施政報告，聚焦嘉義科學園區、6大產業園區、亞洲無人機AI創新研究中心及華泰名品城等重大建設，預估所有園區完成後，每年可創造4000億元產值，提供近7萬個工作機會，轉型成為農工科技大縣。

翁章梁說，嘉科一期在今年6月進入試產階段，二期建廠、園區汙水處理廠、配水池及複合樓群等基礎建設同步開發，縣府將持續配合用地、環保、交通、水利及公共工程等跨機關協調，協助重大投資依時程推動，讓嘉義穩健承接南台灣半導體產業鏈發展需求。

翁章梁也說，嘉義縣推動6大產業園區築起產業骨架，翻轉嘉義經濟新未來，以嘉義科學園區為樞紐，縣府團隊向外輻射，建構西起布袋、東至中埔的嘉義科技產業新廊帶，串連大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、民雄航太園區、中埔水上產業園區、布袋水產加值園區。

翁章梁指出，所有園區開發完畢後，每年可創造4000億元產值，提供近7萬個工作機會。前總統蔡英文2022年為亞洲無人機AI創新研究中心揭牌，至今匯聚超過60家產官學單位進駐，配合行政院推動無人載具發展統籌型計畫，亞創一館、二館空間改造計畫7月已函送國發會審查。

此外，華泰名品城是嘉義縣發展關鍵，帶動都市機能升級，第一期工程預計2028年完工開幕，全案在2032年落成，將引進超過200家國內外名品牌進駐，打造大型露天購物廣場。另輔導19個商圈及1個觀光工廠協會，持續舉辦商圈購物節，串連地方產業及特色。

翁章梁表示，農業是嘉義的根，縣府團隊推動農業智慧化、品牌化、國際化轉型。在生產端導入智慧科技，降低務農門檻，建置361個智慧農業案場；產銷端完善冷鏈，投入3億4890萬元，新建嘉義縣農糧產品區域冷鏈物流中心；同時推動嘉義優鮮品牌，開拓海內外市場。