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嘉市議會選前拚老人福利 提案假牙補助年齡下修放大敬老卡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府社會處長李思賢受訪。記者魯永明／攝影
嘉市府社會處長李思賢受訪。記者魯永明／攝影

嘉義市議會臨時會上午閉幕，逢年底議員改選，議員們爭取老人福利拚連任，繼三讀通過市府追加預算，將65歲以上長輩納入健保費補助，綠營議員黃露慧、黃大祐姐弟接力共提2項臨時動議案，要求老人假牙補助年齡下修65歲，擴大敬老卡使用範圍，2案均獲跨黨派議員無異議通過，「老人福利」成為議員們選戰共同重要訴求。

針對老人假牙補助，提案議員認為，既然市府將健保補助年齡下修至65歲，假牙政策也應檢討。許多65歲以上長輩已有缺牙、咀嚼困難等問題，但假牙動輒數萬元，對部分長者沉重負擔，市府應善用財源，優先投入長者健康照顧，讓長輩不只是「有健保」，也能維持口腔健康及生活品質。

不過，市府目前老人假牙補助以75歲以上長輩為主。社會處長李思賢表示，目前每人最高補助4萬4000元，9月起調整制度，長輩若有更高品質或不同需求，可在補助額度外，以「自付差額」方式選擇符合自身需求的假牙。

李思賢指出，開放自付差額除增加長輩選擇，希望提高牙醫診所參與計畫的意願，進一步擴充服務量能。「只要量能提高，就可以隨著量能提高，把老人假牙補助年齡逐步下修。」須視實際執行成效及牙醫服務量能評估。

另一項通過提案，要求持續擴大敬老卡使用範圍。議員指出，敬老卡雖已增加不少使用項目，但仍有長輩反映「看得到、用不到」，部分點數受到使用範圍及項目限制，無法充分運用，盼市府進一步擴充適用場域。李思賢表示，今年陸續開放敬老卡使用國民運動中心、計程車等項目，新措施多在年中及下半年上路，仍需觀察長輩實際使用頻率、經費支出及執行成效，再進行檢討。

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