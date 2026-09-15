嘉義市敬老福利再加碼！市政府原從7月起補助80歲以上長輩健保費，如今再把補助年齡向下延伸，議會臨時會上午三讀通過追加預算，10月起擴大至65歲以上長輩，每人每月健保費最高補助826元，追加預算1億600萬元，預估全市共約65歲以上長輩5萬4000名受惠。

市長黃敏惠表示，嘉市以「全齡共享、世代宜居」為施政核心，長者照顧不能只著眼於醫療，更應從日常生活需求出發，讓長者享有便利的交通、健康促進及完善的醫療支持，希望讓長者「走得出去、動得起來、就醫有保障」。

市府7月推出80歲以上長者全民健康保險保險費補助後， 10月1日起補助對象擴大至65歲以上，預計約有5萬4306名長者受惠。凡設籍嘉義市滿6個月且年滿65歲以上，符合資格者無須提出申請，即可享有健保費補助，讓更多長者及早獲得醫療保障，減輕生活負擔。

本項補助以第六類保險對象應自付保險費為上限，115年每人每月最高補助826元，並由市府主動介接相關資料辦理資格審查，免除長者申辦福利的往返奔波。此次擴大補助年齡層，除增加受照顧人數，也希望透過降低健保保費負擔，讓長者能將更多心力與資源投入自身健康及生活品質。

除健保費補助，嘉市持續充實長者交通及健康服務。敬老卡8月17日起新增計程車車資折抵，每趟可折抵50點，讓長者在既有公共運輸服務之外，多一項便利且彈性的移動選擇；另透過國民運動中心優惠及各項健康促進活動，鼓勵長者培養運動習慣、維持健康，提升生活品質。

社會處表示，市府將持續整合長者醫療、交通及健康促進等福利措施，並透過免申請方式降低福利使用門檻，讓服務更貼近長者實際需求。此次健保費補助擴大至65歲以上進一步完善長者照顧支持，讓長者能安心就醫、便利出行，持續參與社區及各項活動，共同打造健康、樂活且適合長者生活的友善城市。黃敏惠任期屆滿前再端出老人福利禮物，本屆議會也即將改選，議員們都肯定市府擴大敬老福利將65至79歲納入，是議會期待，完善長輩照顧。

嘉市敬老福利再加碼，議會通過市府預算65歲以上長輩健保費10月起補助，圖為活躍老化活動。圖／嘉市府提供