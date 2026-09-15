統一獅公車裝飾被下架？南市交通局曝原因：車輛調度需求

日前有民眾搭乘大台南公車時，發現車內原有的統一獅棒球隊在地特色裝飾被撤除，質疑是否遭不當處理；台南市交通局接獲反映後，立即與府城客運了解，強調並非市府要求撤除，純屬客運公司因車輛調度需求所做的安排，現有3輛固定供球團租用的接駁專車，也會照常保留布置，持續與球迷同樂。

交通局表示，經了解，府城客運因車輛調度需求，車輛偶爾會更換司機，其中1輛原有統一獅特色布置、平時行駛一般路線的電動巴士，客運公司因此暫時請司機撤回部分個人化裝飾，並非市府要求，也非所謂「統一獅公車被下架」。

公運處接獲反映後，已主動與府城客運溝通，鼓勵在不影響行車安全及服務品質的前提下，適度結合在地主場特色布置。至於目前3輛固定作為球團租用接駁使用的巴士，仍會交由司機持續布置，與球迷「鬥陣起行」。

交通局表示，未來公運處也將請客運公司建立明確的內部管理機制，適度開放車內個人化裝飾，在兼顧司機熱情與服務品質下，融入更多台南在地特色，讓公車服務更具溫度。

統一獅球團的接駁車，持續服務球迷同樂鬥陣起行。圖／台南市交通局提供