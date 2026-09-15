嘉市第2座西區全民運動館竣工驗收 啟用試營運日期曝

嘉義市斥資6.1億元興建的西區全民運動館，原規畫配合9日國民體育日啟用，近日有市民前往查看，發現場館空蕩蕩。市府體育場表示，工程完工驗收，因委外營運廠商須進行空間規畫、器材設備採購及人員招募等，預計11月5日落成啟用，11月9日試營運。

體育場長張家羽表示，西區全民運動館完成工程驗收，透過OT（營運—移轉）方式委託民間經營，由舞動陽光公司負責營運。不過，業者接手須依營運需求重新規畫空間、裝修、採購運動器材及設備，進行人員招募與訓練，因此無法在工程驗收後立即開館。營運作業進行中，11月5日落成啟用，11月9日試營運，開放民眾使用。

西區全民運動館位於劉厝里大富路，基地約3公頃，總經費6.1億元，中央補助2億元，餘4.1億元市府自籌，場館取得綠建築銀級標章。館內規畫多元運動設施，1樓設溫水游泳池、體適能中心及瑜伽、韻律教室；2樓則有籃球、羽球等綜合球場、桌球教室及多功能教室，鎖定不同年齡層市民使用。

西區全民運動館工程2024年5月25日開工，歷經疫情、缺工缺料及物價上漲等挑戰，4月25日行政院長卓榮泰南下視察，市府簡報工程進度，當時期待配合9月9日國民體育日開放。場館完工驗收，因營運準備未完成，從9月9日延至11月9日試營運，市民還得再等約2個月。西區全民運動館是嘉市繼東區國民運動中心後，第2座大型全民運動場館。

市府期待營運後，串聯學校、社區及運動俱樂部，擴大全齡運動人口，讓嘉市東、西兩區運動資源更均衡。嘉市連續5年獲「運動台

灣2.0計畫」特優，並在遠見雜誌評比中拿下全民運動類非六都第一 佳績。市長黃敏惠強調，運動是嘉市民DNA從口號化為實踐。西區全民運動館啟用後，將帶動規律運動人口成長，學校社團與社區運動俱樂部可望倍增，落實「運動入生活」。

嘉市第2座全新西區全民運動館竣工驗收，1樓設溫水游泳池、體適能中心及瑜伽、韻律教室；2樓則有籃球、羽球等綜合球場、桌球教室及多功能教室，鎖定不同年齡層市民使用。圖／嘉市府提供