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挖到遺址…台南下營抽水站工程卡關 議員喊別再拖

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府興建下營排水閘門及抽水站，要改善下營市區南側的易淹水高風險區，但去年五月開工後挖到疑似右武營遺址，停工調查至今。圖／南市水利局提供
台南市政府興建下營排水閘門及抽水站，要改善下營市區南側的易淹水高風險區，但去年五月開工後挖到疑似右武營遺址，停工調查至今。圖／南市水利局提供

古都台南工程時常挖到遺跡，市府爭取二點八億元興建下營排水閘門及抽水站，改善下營市區南側的易淹水高風險區，但去年五月開工後挖到疑似右武營遺址，從今年初停工至今，議員昨質詢喊話，不要讓工程一拖再拖；市府表示，十一月先完成抽水站主體範圍的文資搶救作業。

文物重要，地方防洪安全也重要」議員吳通龍指出，抽水站工程攸關地方防洪及居民安全，如果真的有文物，就應該趕快出土、妥善保存，後續再思考由哪個博物館保存或展示，讓更多人看見，希望相關單位加快處理，不能因文資調查、處理程序，讓工程進度一再往後拖。

市長黃偉哲答詢說，相關工程及文物處理涉及專業程序，文物部分由專業單位判定、處理，就依相關程序辦理。

南市文化局表示，現場遺留的密度高於預期，部分區域仍保存完整文化層，並發現六處墓葬，因此增加搶救發掘所需時間及經費，考古中心依現場調查成果及工程施作界面，調整分區發掘範圍與作業順序，採分區、分期方式辦理，目前人力已進場進行搶救發掘，預計十一月完成抽水站主站體範圍的文資搶救作業，以利後續工程進場施作。

水利局表示，工程辦理期間定期邀集考古中心及施工團隊開工地協調會議，持續追蹤文化資產搶救進度，並提供現場必要之協助；針對已完成文資作業的區域，將依規定銜接後續工程，並透過分區作業方式同步推進，兼顧文化資產保存及抽水站建設期程。

台南 工程 遺址 文物 抽水站

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