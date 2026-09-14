台南南科消防分隊辦「創新互動」沈浸式防震防火宣導 聚焦第一時間應變

台南市南科消防分隊今天到南科實驗中學舉辦「創新互動全方位形式」防震防火宣導，聚焦「第一時間的應變直覺」，帶領師生跳脫死背口訣，親身演練地震來襲時保命基礎動作，並解說震後環境評估與應變技巧。

南科分隊人員說，面對日益複雜的天然與人為複合型災害，為把應變觀念化作貨真價實的操作經驗，將校園打造成充滿趣味與挑戰的實戰闖關區。

師生首先套上厚重扎實的專業消防衣，體會救災人員負重前行的臨場感，隨後手持滅火器，嚴格依循「拉、瞄、壓、掃」步驟迅速撲向火點。最受矚目的壓軸關卡「水線進攻」，則扛起室內消防栓水帶與瞄子向前推進，鎖定吊掛於樹梢、象徵火苗的火焰氣球噴射，現場水花四濺、歡呼聲不斷，讓大家在笑聲中真正學會消防栓的操控技巧。

南科分隊也提醒家庭日常防護重點，尤其高齡長者行動較為不便，要留意銀髮族防火要領與寢居動線規畫，強烈建議每戶家庭升級裝設「連動型住宅用火災警報器」，確保任何角落察覺異常煙霧時，能同步發出巨響警示全員撤離。

消防員也逐一向學生傳達瓦斯安全、防範無形殺手一氧化碳中毒、節慶爆竹煙火規範等實用常識，讓學生具備基本防災能力。

消防第四大隊長鄭誌峰說，「紙上得來終覺淺」，防災沒有旁觀者，沈浸式闖關互動能有效打破傳統教學距離感，讓應變技巧真正內化成下意識的肌肉記憶。希望學子的親身投入，把這股守護生命的能量帶回家中，牽起家庭與校園的安全連結，攜手打造禁得起考驗的韌性防護網。

消防局局長楊宗林表示，災害挑戰瞬息萬變，消防宣導方式也須與時俱進。南科分隊將生硬的防災知識化為生動的沉浸式體驗，不僅激發學生學習熱情，更有效提升自救互救能力。將持續推廣這類多元、互動防災教育，呼籲市民重視居家消防安全，及早為家中長輩與家人裝設「連動型住宅用火災警報器」，讓多一分準備，換取多一分的平安，共同守護大臺南的安全防線。」

台南南科消防分隊辦「創新互動」沈浸式防震防火宣導聚焦第一時間應變。圖／南科分隊提供

台南南科消防分隊辦「創新互動」沈浸式防震防火宣導聚焦第一時間應變。圖／南科分隊提供

台南南科消防分隊辦「創新互動」沈浸式防震防火宣導聚焦第一時間應變。圖／南科分隊提供

台南南科消防分隊辦「創新互動」沈浸式防震防火宣導聚焦第一時間應變。圖／南科分隊提供