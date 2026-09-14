雲林單身聯誼再傳喜訊…27歲新人將迎新生兒 縣長親送祝福

雲林縣政府自2023年起舉辦單身聯誼活動，去年6梯次吸引235人參加、成功配對72對，已有3對新人攜手步入婚姻，其中黃奕期、蘇芳玉去年參加第四梯活動，在新社採香菇時遇上綿綿細雨，男方主動替女方撐傘，兩人因此來電，今年6月登記結婚，11月將迎來女兒，縣長張麗善今天頒發「成家禮」。

黃奕期、蘇芳玉兩人都是27歲，黃奕期在雲林科技工業區一家企業擔任主管，蘇芳玉則剛從研究所畢業。黃奕期說，兩人會參加聯誼都是想出去走走，活動當天前往新社採香菇時遇到下雨，自己主動幫蘇芳玉撐傘，兩人一路聊天，發現不僅年紀相仿，生活經驗、興趣與想法也有不少共同點，留下深刻印象。

蘇芳玉說，聯誼活動結束後，黃奕期經常傳訊息、打電話關心，兩人又剛好都有烘焙興趣，男方還會親手烤餅乾、蛋糕讓她品嘗，兩人今年6月完成結婚登記，如今肚裡的小生命也即將報到，預計11月迎接女兒出生。

縣長張麗善、民政處長張庭魁今天準備50吋液晶電視、氣炸鍋及新生兒用品，祝福兩人。張庭魁表示，縣府自2023年起推動單身聯誼，去年6梯次共235人參加，配對72對，配對成功率超過6成，其中已有3對完成人生大事。

張麗善表示，縣府單身聯誼活動每次報名都吸引百餘人，但每梯次名額有限，將研議規畫爬山、健走、烤肉等大型活動，讓更多年輕人有認識、交流的機會。