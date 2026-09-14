賢首慈恩教育基金會贈200萬元 助嘉縣發展基層棒球

財團法人賢首慈恩教育基金會今天捐贈嘉義縣3所國中小學校棒球隊培訓基金，每校新台幣50萬元，支持基層棒球運動發展及培育棒球人才，並提供縣府50萬元做為選手急難助學金。

捐贈儀式今天在嘉義縣府201會議室舉行，並介紹受贈棒球隊學校東石國中、民和國中及和興國小棒球隊培訓現況、競賽成果及未來發展，3支棒球隊員也帶來表演；縣長翁章梁出席感謝賢首慈恩教育基金會的善舉。

賢首慈恩教育基金會董事長體佛法師致詞說，這是基金會首次捐助發展體育活動，契機是去年民和國中棒球隊發生車禍後，董事會決議要幫助棒球選手，第一階段以3所學校及縣政府為捐贈對象，希望透過實際行動支持基層棒球發展與人才培育，也期盼能發揮拋磚引玉的效果。

翁章梁表示，過去慈善單位提供獎助學金，受贈對象多為品學兼優或弱勢學生，此次則將資源投入體育隊伍，別具意義；也代表著台灣社會日益多元，孩子也能適性發展。他認為，體育競賽深具魅力，尤其當隊伍或選手站上國際舞台，更能凝聚全國民眾的情感。

東石國中校長林子欽表示，這筆捐款就像一場「及時雨」，為學生提供重要的訓練資源，也讓孩子在追逐棒球夢想的道路上，能夠走得更穩、更遠。目前從東石國中出身的選手，有4名現役的職棒選手及1名職棒教練。

嘉義縣教育處說，賢首慈恩教育基金會長期關注教育發展及學生培育，此次除挹注棒球隊培訓基金，也提供急難學生助學金，希望透過實際支持，協助有需要的學生減輕就學及生活負擔，讓孩子能安心學習、發展所長。