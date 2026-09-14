快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

賢首慈恩教育基金會贈200萬元 助嘉縣發展基層棒球

中央社／ 嘉義縣14日電

財團法人賢首慈恩教育基金會今天捐贈嘉義縣3所國中小學校棒球隊培訓基金，每校新台幣50萬元，支持基層棒球運動發展及培育棒球人才，並提供縣府50萬元做為選手急難助學金。

捐贈儀式今天在嘉義縣府201會議室舉行，並介紹受贈棒球隊學校東石國中、民和國中及和興國小棒球隊培訓現況、競賽成果及未來發展，3支棒球隊員也帶來表演；縣長翁章梁出席感謝賢首慈恩教育基金會的善舉。

賢首慈恩教育基金會董事長體佛法師致詞說，這是基金會首次捐助發展體育活動，契機是去年民和國中棒球隊發生車禍後，董事會決議要幫助棒球選手，第一階段以3所學校及縣政府為捐贈對象，希望透過實際行動支持基層棒球發展與人才培育，也期盼能發揮拋磚引玉的效果。

翁章梁表示，過去慈善單位提供獎助學金，受贈對象多為品學兼優或弱勢學生，此次則將資源投入體育隊伍，別具意義；也代表著台灣社會日益多元，孩子也能適性發展。他認為，體育競賽深具魅力，尤其當隊伍或選手站上國際舞台，更能凝聚全國民眾的情感。

東石國中校長林子欽表示，這筆捐款就像一場「及時雨」，為學生提供重要的訓練資源，也讓孩子在追逐棒球夢想的道路上，能夠走得更穩、更遠。目前從東石國中出身的選手，有4名現役的職棒選手及1名職棒教練。

嘉義縣教育處說，賢首慈恩教育基金會長期關注教育發展及學生培育，此次除挹注棒球隊培訓基金，也提供急難學生助學金，希望透過實際支持，協助有需要的學生減輕就學及生活負擔，讓孩子能安心學習、發展所長。

棒球 嘉義 國中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳呈賢、吳建德兄弟攜企業挺球類運動 4校隊獲贈新球衣和球具

一粒米串起農業教育公益 「米香永慶」啟動讓嘉義好米走向國際

影／苗栗縣中小學生全國競賽表現亮眼 縣府表揚加碼發獎金

板橋高中簽MOU深化育才合作 輔大校長捐百萬挺校務

相關新聞

台南下營抽水站挖到右武衛遺址「卡關」 議員批：防洪工程一拖再拖

台南下營市區南側是易淹水的高風險區，市府爭取2.8億元興建下營排水閘門及抽水站，去年5月開工後，因挖到疑似右武營遺址，今年初停工至今，議員批工程一再延宕，強調文物重要，地方防洪安全也重要，要求市府不要讓工程「一拖再拖」。

台南南科消防分隊辦「創新互動」沈浸式防震防火宣導 聚焦第一時間應變

台南市南科消防分隊今天到南科實驗中學舉辦「創新互動全方位形式」防震防火宣導，聚焦「第一時間的應變直覺」，帶領師生跳脫死背口訣，親身演練地震來襲時保命基礎動作，並解說震後環境評估與應變技巧。

雲林單身聯誼再傳喜訊…27歲新人將迎新生兒 縣長親送祝福

雲林縣政府自2023年起舉辦單身聯誼活動，去年6梯次吸引235人參加、成功配對72對，已有3對新人攜手步入婚姻，其中黃奕期、蘇芳玉去年參加第四梯活動，在新社採香菇時遇上綿綿細雨，男方主動替女方撐傘，兩人因此來電，今年6月登記結婚，11月將迎來女兒，縣長張麗善今天頒發「成家禮」。

沈伯洋嫌中南部食物太甜 黃偉哲回擊「台南連水都是甜的」順手賣文旦

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪問日本，他在活動中談到南北飲食差異，直言中南部食物真的太甜，並笑稱還好自己是要選台北市長，號稱「全糖市」的台南市長黃偉哲今天錄製影片PO在threads上「回擊」沈伯洋，有機會讓你看看台南食物的厲害！

昔日同黨各走政治路…翁章梁祝「議員當選」 黃嫈珺笑：我不是選議員

嘉義縣議會今天展開第20屆第8次定期會，也是翁章梁縣長任內最後一次定期會。已表態轉戰朴子市長的無黨籍縣議員黃嫈珺，在預備會議最後發言時向翁章梁討祝福，翁笑著祝「每一名議員參選都順利當選」，黃嫈珺馬上接話「但是我不是選議員」，翁章梁只能笑著說「謝謝」，一來一往讓原本嚴肅的議場多了幾分趣味。

南市府中信科大成立無人機訓練中心 黃偉哲：專業培訓提升救災量能

台南市政府消防局與中信科技大學合作成立「無人機訓練中心」，市長黃偉哲下午出席揭牌儀式。他期許未來消防局無人機隊可直接在台南接受專業訓練及術科考照，不必再遠赴外縣市。消防局已培訓64名高級證照飛手，透過產官學合作建立常態化培訓基地，持續擴充無人機科技救災量能，強化科技救災量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。