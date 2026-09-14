沈伯洋嫌中南部食物太甜 黃偉哲回擊「台南連水都是甜的」順手賣文旦

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日訪問日本，他在活動中談到南北飲食差異，直言中南部食物真的太甜，並笑稱還好自己是要選台北市長，號稱「全糖市」的台南市長黃偉哲今天錄製影片PO在threads上「回擊」沈伯洋，有機會讓你看看台南食物的厲害！

黃偉哲說，「市長，你給我聽好了」，不管是沈伯洋或者是所有「洋流」的好朋友，歡迎來到台南。

台南連水都是甜的，不僅是甜，不是那種糖精的甜，是那種甘蔗的甜，是那種人情味的甜，而且還會回甘。所以呢中秋節快到了，「台南柚見幸福」，「洋流柚見幸福」。

妹妹黃智賢留言說「一邊開戰，一邊賣柚子，順便接客來台南觀光」。還有網友說，跟沈伯洋下戰帖的同時順便賣柚子嗎？還是為了賣柚子才拍這段影片？黃智賢回說，摸蛤兼洗褲。

網友說，黃偉哲一邊用沈伯洋的app開戰，一邊宣傳台南的觀光，一邊賣柚子，太厲害了。

對於南北食物開戰，台南網友一面倒挺黃偉哲「台南的甜是甜在你心，要撐住」；還有網友說，「台南連空氣都是甜的，只要拿一根棒子騎著圓環揮一揮都能變成棉花糖。