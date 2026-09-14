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昔日同黨各走政治路…翁章梁祝「議員當選」 黃嫈珺笑：我不是選議員

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃嫈珺不再尋求議員連任，將轉換跑道參選朴子市長，今天在議會最後一次定期會發言時，也向翁章梁縣長及議會同仁致意。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃嫈珺不再尋求議員連任，將轉換跑道參選朴子市長，今天在議會最後一次定期會發言時，也向翁章梁縣長及議會同仁致意。圖／翻攝畫面

嘉義縣議會今天展開第20屆第8次定期會，也是翁章梁縣長任內最後一次定期會。已表態轉戰朴子市長的無黨籍縣議員黃嫈珺，在預備會議最後發言時向翁章梁討祝福，翁笑著祝「每一名議員參選都順利當選」，黃嫈珺馬上接話「但是我不是選議員」，翁章梁只能笑著說「謝謝」，一來一往讓原本嚴肅的議場多了幾分趣味。

嘉義縣議會第20屆第8次定期會會期自今天起至10月13日，上午先進行預備會議。黃嫈珺最後發言時表示，這是她議員任內最後一次定期會，也是翁章梁任內最後一次以縣長身分進行定期會，因此想問個「比較輕鬆的問題」。

黃嫈珺問翁章梁，8年來縣議會37名議員，扣除擔任大會主席的議長張明達，其他36名議員中，「您覺得哪一名議員問政最犀利，讓您最緊張？」

面對這道可能得罪人的「送命題」，翁章梁沒有點名，表示每名議員表現都非常好，也提供很多意見，「每個我都非常感謝」，巧妙避開排名。

黃嫈珺隨後話鋒轉為感性。她表示，翁章梁過去擔任社會局長時，她是第1、2任議員，之後她連任第3、4任議員，翁章梁則擔任縣長，這些年對地方活動及相關經費給予不少支持，因此趁著最後一次定期會公開致意，也祝福翁章梁「接下來的旅程平安順利」。

黃嫈珺接著問「那是不是我也可以承接您的祝福呢？」翁章梁笑著表示，議長剛才已經說過，希望每一名參選的議員都可以順利當選。黃嫈珺立即笑回「好，謝謝，但是我不是選議員。」翁章梁聞言笑著回「謝謝」，沒有進一步表態。

這段看似輕鬆的對話，也透露嘉義縣年底選舉的微妙政治氣氛。黃嫈珺原為民進黨籍，2024年因出席時任國民黨總統參選人侯友宜拜票行程，被民進黨中評會處以停權3年，她認為只是禮貌性到場，對處分不滿，隨後宣布退黨。

黃嫈珺此次不再尋求縣議員連任，而是轉換跑道角逐朴子市長，將與曾任朴子市長的民進黨籍王如經競爭。另一方面，無黨籍朴子市長吳品叡2任屆滿後投入嘉義縣長選戰，挑戰民進黨籍現任立委蔡易餘，獲在野力量支持；出身朴子的黃嫈珺與父親省諮議員黃文峯、母親前朴子市長黃麗貞均已表態支持吳品叡。

黃嫈珺最後表示，希望翁章梁卸任後，不論稍作休息或繼續從政，都能「廣結善緣、不分政黨」，擴大民意基礎，一起為嘉義縣打拚，也向議長張明達及縣府局處首長致意，為自己4屆議員生涯最後一次定期會留下惜別意味。

嘉義縣議員黃嫈珺（左）在本屆最後一次定期會向翁章梁縣長（右）討祝福，翁章梁祝參選議員順利當選，她笑回「但是我不是選議員」。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃嫈珺（左）在本屆最後一次定期會向翁章梁縣長（右）討祝福，翁章梁祝參選議員順利當選，她笑回「但是我不是選議員」。圖／翻攝畫面

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 黃嫈珺 翁章梁

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