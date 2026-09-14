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南市府中信科大成立無人機訓練中心 黃偉哲：專業培訓提升救災量能

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供
南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供

台南市政府消防局與中信科技大學合作成立「無人機訓練中心」，市長黃偉哲下午出席揭牌儀式。他期許未來消防局無人機隊可直接在台南接受專業訓練及術科考照，不必再遠赴外縣市。消防局已培訓64名高級證照飛手，透過產官學合作建立常態化培訓基地，持續擴充無人機科技救災量能，強化科技救災量能。

消防局表示，無人機專業操作證術科考照需要符合規範場地，中信科大有經民航局核可的正式考場及訓練教室，這項合作將相關場域作為消防局無人機隊常年訓練及術科考照基地，解決過去合格訓練場地取得不易及往返外縣市的不便。

消防局指出，雙方合作不僅只是場地，也將進一步涵蓋教育訓練及專業技術交流，導入新科技應用，讓訓練中心成為可長期使用並持續擴充的培訓基地。

消防局表示，目前無人機隊已有64名飛手取得專業高級證照，將透過訓練中心完善培訓及考照機制，持續充實專業操作人力，並整合產、官、學資源，逐步建立制度化、常態化的無人機訓練體系，支援各類災害搶救及勤務需求，提升台南科技防災及應變能力。

黃偉哲表示，「工欲善其事，必先利其器」，科技設備必須搭配專業人員訓練，才能發揮最大效益。他以消防救護導入12導程心電圖設備為例，配合救護人員專業訓練，讓台南OHCA急救成功率從27%提升至39%。無人機救災也是如此，除了持續精進設備，更需要培養具備專業操作能力的飛手，才能在關鍵時刻發揮科技救災效益。

黃偉哲指出，無人機在複雜地形勘查、災情監控及搜救任務中扮演日益重要的角色。過去消防人員接受相關訓練或考照，必須前往高雄等外縣市，如今透過與中信科技大學合作，在台南就能取得專業訓練及考照資源，不僅節省人力與時間，也有助於持續提升消防無人機隊的專業能力，進一步強化救災、救援效率。

南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供
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南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供
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南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供
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南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供
南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供

南市府中信科大合作成立無人機訓練中心黃偉哲：專業培訓提升救災量能。圖／台南市消防局提供
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中信 黃偉哲 無人機

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