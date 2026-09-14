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「來歸仁食辦桌」每桌成本破萬 開價6千元明上午九點預約

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影
「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影

台南歸仁區公所舉辦年度美食文化活動「來歸仁食辦桌」，下午在仁壽宮活動中心揭曉菜色亮點，宣布雙十連假前夕10月8日晚間6時在仁壽宮廟埕開桌，預計開辦100桌，因獲民政局、陸軍砲訓部補助每桌成本破萬「優惠推廣價」6千元。

歸仁區公所表示，台南歸仁有「全臺總舖師故鄉」美名，辦桌文化源遠流長，是早已深植在地人的生活脈絡。2017年首度開辦「來歸仁食辦桌」至今，已躍升歸仁區年度文化盛事，年年開賣秒殺完售，一桌難求。

活動明天15日上午9時同步開放「網路線上報名」（報名網址：「好南入手」https://www.haonanbuy.com/product_detail?item=379），歸仁區公所現場報名，額滿截止。

今年名為「115年登革熱防治暨地方特色文化推廣-來歸仁食辦桌」由歸仁兩位重量級總舖師蘇嘉進與盧正治聯手掌廚，展現傳統與創新兼容並蓄的道地廚藝。

兩位總舖師是市府觀光旅遊局「臺南400•流動的盛宴—來辦桌」系列報導人物，曾受邀擔任「臺南總舖師四季辦桌」掌廚，廚藝精湛，各具特色。

區公所說，承襲「蘇家宴席」深厚底蘊的蘇嘉進，擅長將傳統古早風味與手做功夫菜完美並陳，於辦宴桌菜中展現極致珍饌。接棒「寶味珍宴席」的虛正治，同樣出身辦桌世家，曾榮獲多項國際比賽殊榮，擅長將地方風土食材融入現代美學，展現創意辦桌實力。兩位大師同台飆廚藝，絕對精彩可期。

區長朱雅宏表示，今年活動以「食美味•齊防疫」為主軸，特別邀請蘇嘉進與盧正治兩大辦桌巨擘同台掌舵，傾力推出十道經典手路菜：包含「五福臨門好運拼盤」、「鳳舞金湯御品珍（烏骨雞燉魚翅）」、「龍騰鮮味慶豐年（煙燻現撈龍虎斑）」、「蓮香鰻韻步步高（蒲燒鰻蓮子米糕）、「香酥金蹄獻嘉賓（德式豬腿腳）」、「龍蝦獻瑞金玉饌（龍蝦美式三明治）」、「雙喜錦繡海味拼（鮮蔬貝燒花枝排）」及「一品珍饌福滿盅（粟子一品佛跳牆）」等大菜。感謝在地「朝陽舞蹈班」支持贊助演出。

活動當晚在懷舊歌聲中重溫1960年代廟埕風華，公所將登革熱防疫宣導融入互動遊戲及有獎徵答，加碼贈送認桌民眾實用紀念品。期打造集結美食、情感文化與健康衛教，讓鄉親都能品嘗美味、學習防疫，帶著感動與盡興而歸。

「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影
「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影

「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影
「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影

「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影
「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影

「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影
「來歸仁食辦桌」下午宣布100桌菜單每桌成本9千開價6千元明上午九點預約。記者周宗禎／攝影

台南 辦桌

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