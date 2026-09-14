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虎尾可否成為「糖業生態博物館」？台灣公益CEO協會邀您找出100個理由

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，保有百年運蔗鐵橋，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，保有百年運蔗鐵橋，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供

10多年來雲林縣虎尾鎮因擁有全國唯二仍在製糖的糖廠，成為以糖立鎮的「糖都」帶動文化觀光，但在推動「城市生態系」的當今，虎尾是否有可能跳脫傳統博物館框架，讓整座城鎮形塑成一座動態的生態博物館？台灣公益CEO協會將召集公民論壇，為虎尾糖業生態博物館願景找出100個理由，歡迎報名。

台灣公益CEO協會秘書長林淑娥指出，台灣曾有40多座糖廠同時運轉，刻劃了這座島嶼的產業記憶，然而隨著產業轉型，多數糖廠停產、鐵道拆除，糖業文化往往被簡化為「糖廠買冰」、「舊煙囪拍照」或靜態的歷史展覽館。

她說，目前全國只剩虎尾和善化糖廠仍在運轉，虎尾又是全台灣至今仍然保有活生生製糖機能的地方，每年冬天製糖季，五分車依然穿梭於平原與街廓，蔗香飄散城市中，老機械依舊轟鳴，勞動者的汗水仍在生產線上流動，虎尾糖業文化是持續呼吸的生活地景。

如果糖業不只是建築與機器，而是一整套牽動農村生產、鐵道運輸、宿舍生活與城鎮認同的文化系統，林淑娥說，虎尾有沒有可能跳脫傳統博物館的框架，讓整座城鎮成為一座動態的生態博物館？這是她在虎尾推動糖業文化多年來心中所浮現的議題「虎尾還可以更豐富」。

因此，台灣公益CEO協會將成立「虎尾作為糖業生態博物館的想像」願景工作坊，希望關注台灣文化資產的居民、青年、文史愛好者走進這場公民審議的論壇一起對話，翻轉文化保存的想像，提供發想願景，彙整後找出虎尾可以變成生態博物館的100個理由，形成策略。

她舉例說明，「虎尾糖都」不應只有一座糖廠供人參觀或五分車供人乘坐、拍照，未來可串連鄰近的雲林故事館、布袋戲館及在地職人，或帶入「華武壟」「大崙腳」與「五間厝」的歷史故事，把整座虎尾城，以糖廠為核心，將更多元的人文史物串接，才可能讓虎尾轉化為一座更動人的生態博物館，成為台灣實質的「糖都」。

該協會將招募36名公民，於10月17日起兩天，在虎尾甜蜜蜜大飯店（虎尾糖廠第三公差宿舍）舉行論壇，外縣市可提供住宿，歡迎報名額滿為止，更多訊息周二至周五可洽詢（05）6327282李先生。

別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，年年飄散香，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，年年飄散香，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供

別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，藏有許多童年記憶，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，藏有許多童年記憶，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供

別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，保留頗具特色的虎尾驛火車站，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，保留頗具特色的虎尾驛火車站，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供

別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，擁有國內唯一的分五分車，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，擁有國內唯一的分五分車，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供

別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，古色古香的酒精槽，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供
別具歷史的虎尾糖廠仍運轉製糖，古色古香的酒精槽，台灣公益CEO協會邀大家發想找出讓虎尾成為糖業生態博物館的100個理由。圖／台灣公益CEO協會提供

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