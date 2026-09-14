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臺南「路亞生態教室」友善垂釣9/15開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南埤塘不僅是休閒遊憩的好去處，也是認識水域生態的戶外教室。臺南市政府觀光旅遊局今年串聯虎頭埤、德元埤及葫蘆埤三大特色埤塘，推出「2026三埤生態巡遊」系列活動，以「水域探索、友善垂釣、環境守護」為核心，規劃三場主題體驗，共提供280個名額，邀請民眾從釣魚出發親近自然、認識生態，以實際行動響應友善環境與低碳旅遊。

黃偉哲市長表示，臺南擁有許多各具特色的埤塘，不僅是珍貴自然地景，也是推動環境教育、休閒遊憩與永續觀光的重要資源。透過三大埤塘串聯，讓埤塘不只是欣賞風景的場所，更成為民眾認識生態、實踐低碳生活的城市教室，帶領大家看見臺南水域豐富多元的面貌。

觀旅局林國華局長表示，為守護水域環境，三場活動延續往年路亞環保釣法，以擬餌垂釣，降低活餌與粉餌對水質的影響，並導入外來種辨識及紀錄機制。釣獲原生種不列入競賽及生態守護獎計分，應儘速就地放流；外來種則經專業判定後，記錄魚種、尾數及重量，讓活動兼具釣魚休閒樂趣與生態教育意義。

觀旅局進一步說明，本次系列活動提供總價數萬元的專業釣具與戶外裝備，凡報名成功並參賽即可獲得參加獎與現場抽獎機會。首場將於10月17日在虎頭埤舉行，限額200人，主打生態釣魚與低碳遊程，賽後可體驗限量免費搭乘綠能遊園車及太陽能船；現場頒發前三名獎項並另設生態守護獎1名，獎品總價達5萬元。第二場於10月24日首次在德元埤開放體驗，限額20人，現場結合實際垂釣與外來種辨識紀錄，落實水域生態調查，並頒發總價約8,000元的生態守護獎1名。第三場於10月25日在葫蘆埤舉行，限額60人，同樣頒發前三名及生態守護獎1名，獎品總價達4.3萬元。

活動也邀請釣魚界網紅YouTube頻道《漁樂爽報》「阿克」出席三場活動，與釣友進行現場示範及交流，分享釣魚經驗，讓專業釣魚知識與生態觀念以更貼近民眾的方式傳遞。且為鼓勵民眾探索不同埤塘，今年同時報名三場並完成報到及參與者，還可獲得年度限定「三埤完賽紀念拼圖徽章」及與阿克合影的機會。

活動將於9月15日開放線上報名，誠摯邀請全國釣友、新手及親子家庭踴躍參與，以低碳、友善的方式探索臺南埤塘，享受垂釣樂趣、贏取豐富獎項，共同守護珍貴水域生態。

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