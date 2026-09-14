挺陳幸妤「鍘美藝術節」18日登場 餐車辦桌免費看戲攻略一次看

因陳幸妤與趙建銘婚變話題受到關注的「2026台南文藝負心運動－鍘美藝術節」，將於9月18日至22日在台南安平安億停車場登場，主辦單位今天公布場域配置圖，餐車、市集、免費觀戲區、辦桌報到處及出入口位置一次揭露，提醒民眾每日下午5時才開放入場，安億停車場本身不提供觀眾停車。

主辦單位表示，活動5天均在安億停車場舉行，民眾抵達後須依場域配置圖，由統一出入口進出；下午5時前現場仍進行設備、安全及動線整備，出入口將實施管制，請勿提前進場並配合工作人員引導。

免費觀戲區現場設置200張椅子，採先到先坐、不劃位、不代占位方式，主辦單位提醒，民眾勿站立或踩踏座椅，也不要任意搬動座椅；演出期間使用雨傘、腳架、自拍棒等物品，也應避免遮擋他人視線或占用公共動線。

9月18、19日為「野餐觀戲日」，原辦桌區不設桌席，下午5時後開放民眾自由使用，可自備野餐墊或輕便座椅，也開放外食及自備飲品，但禁止使用卡式爐、炭火、噴燈等明火或加熱設備。

9月20日至22日則為「辦桌觀戲日」，持有辦桌席的桌長須依配置圖前往報到處，完成整桌核銷並領取實體入場票，詳細報到時間及方式依辦桌售票規則辦理。

主辦單位另提醒，活動期間安億停車場就是活動場域，不提供觀眾停車，周邊停車及交通資訊將另行公告；民眾若到場找不到位置，可詢問穿著工作服的志工。