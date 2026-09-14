聽新聞
0:00 / 0:00
挺陳幸妤「鍘美藝術節」18日登場 餐車辦桌免費看戲攻略一次看
因陳幸妤與趙建銘婚變話題受到關注的「2026台南文藝負心運動－鍘美藝術節」，將於9月18日至22日在台南安平安億停車場登場，主辦單位今天公布場域配置圖，餐車、市集、免費觀戲區、辦桌報到處及出入口位置一次揭露，提醒民眾每日下午5時才開放入場，安億停車場本身不提供觀眾停車。
主辦單位表示，活動5天均在安億停車場舉行，民眾抵達後須依場域配置圖，由統一出入口進出；下午5時前現場仍進行設備、安全及動線整備，出入口將實施管制，請勿提前進場並配合工作人員引導。
免費觀戲區現場設置200張椅子，採先到先坐、不劃位、不代占位方式，主辦單位提醒，民眾勿站立或踩踏座椅，也不要任意搬動座椅；演出期間使用雨傘、腳架、自拍棒等物品，也應避免遮擋他人視線或占用公共動線。
9月18、19日為「野餐觀戲日」，原辦桌區不設桌席，下午5時後開放民眾自由使用，可自備野餐墊或輕便座椅，也開放外食及自備飲品，但禁止使用卡式爐、炭火、噴燈等明火或加熱設備。
9月20日至22日則為「辦桌觀戲日」，持有辦桌席的桌長須依配置圖前往報到處，完成整桌核銷並領取實體入場票，詳細報到時間及方式依辦桌售票規則辦理。
主辦單位另提醒，活動期間安億停車場就是活動場域，不提供觀眾停車，周邊停車及交通資訊將另行公告；民眾若到場找不到位置，可詢問穿著工作服的志工。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。