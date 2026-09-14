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嘉義國華街施工影響商家 市府研議稅負減免、增工班趕工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員張秀華今天在市議會臨時會關切國華街雨水下水道施工對沿線商家的影響，建議市府研議稅負減免等協助措施。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員張秀華今天在市議會臨時會關切國華街雨水下水道施工對沿線商家的影響，建議市府研議稅負減免等協助措施。記者李宗祐／攝影

嘉義市中心國華街雨水下水道工程施工，影響交通及沿線商家生意，原訂8月完成，目前預計延至10月。市議員張秀華今天在市議會臨時會關切商家損失，建議比照過去案例提供協助；工務處長余成鈺表示，市府將研議房屋、營業相關稅負減免協助，並要求廠商增加工班、評估延長施工時間，盼縮短施工影響。

張秀華表示，國華街、中正路一帶位於市中心舊城區，國華街部分路段又是單行道，施工期間對交通及沿線商家營業難免造成影響。市府施工前曾發出約1100張通知，地方提供資料顯示，當時有200多人對施工表達不同意見，她也曾提醒市府施工時應特別注意地方需求。

張秀華說，工程開挖後，原本預計8月完成，目前預計延至10月，近日社群媒體也有民眾反映施工帶來不便，希望市府在改善排水之餘，也能兼顧沿線店家生計，設法縮短施工期程。

余成鈺表示，國華街原有排水箱涵斷面太小，上游從中山路、圓環方向流下的雨水到此容易堵塞，增加區域性積淹水風險，市府先前進行雨水下水道評估時已發現問題，因此辦理箱涵改善工程。

至於進度受到影響，余成鈺說，工程7月進場前已辦理管線會勘，也掌握地下有瓦斯、自來水等管線，但因舊箱涵拆除後必須擴大斷面，施工空間有限，必須先遷移既有管線，7月約有半個月進行管線遷移；8月又有超過一半時間受到降雨影響，導致工程進度延後。

余成鈺表示，目前天氣轉晴，市府已要求廠商加速趕工，除增加工班，也會與地方及廠商評估延長施工時間至晚間8、9時，希望目前開挖路段能在10月前完成，盡量降低對交通及商家的影響。

對於張秀華建議照顧受施工影響商家，研議比照過去民族路施工案例，從房屋、營業相關稅負提供協助，余成鈺回應，相關稅負減免部分市府可以協助研究。

張秀華另關切港坪運動公園一期工程進度。教育處長郭添財表示，工程開挖後發現既有地下管線，後續辦理變更設計，加上建築師與營造廠商對工期計算有不同看法，經市府多次協調已有共識，目前預計2027年第1季完工。

嘉義市工務處長余成鈺表示，國華街雨水下水道工程將要求廠商增加工班，並評估延長施工時間，盼目前開挖路段10月前完成。記者李宗祐／攝影
嘉義市工務處長余成鈺表示，國華街雨水下水道工程將要求廠商增加工班，並評估延長施工時間，盼目前開挖路段10月前完成。記者李宗祐／攝影

嘉義 施工 中正路

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