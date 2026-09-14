嘉義國華街施工影響商家 市府研議稅負減免、增工班趕工

嘉義市中心國華街雨水下水道工程施工，影響交通及沿線商家生意，原訂8月完成，目前預計延至10月。市議員張秀華今天在市議會臨時會關切商家損失，建議比照過去案例提供協助；工務處長余成鈺表示，市府將研議房屋、營業相關稅負減免協助，並要求廠商增加工班、評估延長施工時間，盼縮短施工影響。

張秀華表示，國華街、中正路一帶位於市中心舊城區，國華街部分路段又是單行道，施工期間對交通及沿線商家營業難免造成影響。市府施工前曾發出約1100張通知，地方提供資料顯示，當時有200多人對施工表達不同意見，她也曾提醒市府施工時應特別注意地方需求。

張秀華說，工程開挖後，原本預計8月完成，目前預計延至10月，近日社群媒體也有民眾反映施工帶來不便，希望市府在改善排水之餘，也能兼顧沿線店家生計，設法縮短施工期程。

余成鈺表示，國華街原有排水箱涵斷面太小，上游從中山路、圓環方向流下的雨水到此容易堵塞，增加區域性積淹水風險，市府先前進行雨水下水道評估時已發現問題，因此辦理箱涵改善工程。

至於進度受到影響，余成鈺說，工程7月進場前已辦理管線會勘，也掌握地下有瓦斯、自來水等管線，但因舊箱涵拆除後必須擴大斷面，施工空間有限，必須先遷移既有管線，7月約有半個月進行管線遷移；8月又有超過一半時間受到降雨影響，導致工程進度延後。

余成鈺表示，目前天氣轉晴，市府已要求廠商加速趕工，除增加工班，也會與地方及廠商評估延長施工時間至晚間8、9時，希望目前開挖路段能在10月前完成，盡量降低對交通及商家的影響。

對於張秀華建議照顧受施工影響商家，研議比照過去民族路施工案例，從房屋、營業相關稅負提供協助，余成鈺回應，相關稅負減免部分市府可以協助研究。

張秀華另關切港坪運動公園一期工程進度。教育處長郭添財表示，工程開挖後發現既有地下管線，後續辦理變更設計，加上建築師與營造廠商對工期計算有不同看法，經市府多次協調已有共識，目前預計2027年第1季完工。