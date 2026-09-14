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亞太棒球場搭捷運怎麼去？交通局：黃線定線目前仍有困難

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員黄肇輝今市政總質詢，指捷運黃線路線正在規畫中，可研議另外延伸支線接至永康交流道下的永康轉運站，甚至與台鐵永康站或是新設的康橋站串連，如此便能讓藍線一期透過台鐵與黃線接軌。圖／取自台南市議會直播
台南市議員黄肇輝今市政總質詢，指捷運黃線路線正在規畫中，可研議另外延伸支線接至永康交流道下的永康轉運站，甚至與台鐵永康站或是新設的康橋站串連，如此便能讓藍線一期透過台鐵與黃線接軌。圖／取自台南市議會直播

台南捷運藍線一期統包工程目前發包中，市議員黃肇輝關切捷運路網後續發展，建議市府提前思考黃線與藍線、台鐵及重要交通節點的串聯，尤其亞太國際棒球訓練中心目前大眾運輸仍不夠便利，未來若黃線能延伸至棒球場周邊並增設車站，再串聯永康轉運站，可提升大型場館賽事疏運效益，也有助永康整體發展。

交通局長王銘德表示，黃線定線相當艱困，沿線涉及道路、橋梁及鐵道等既有設施，部分路段還要面臨跨越鐵道的問題，因此目前仍在研議不同方案，也會考量路廊條件及是否需要採地下化方式處理。

黃肇輝表示，藍線一期從大橋出發，若黃線能與藍線做好銜接，將可進一步串聯永康重要文史、經濟及生活節點，讓捷運不只是單一路線，而是逐步形成完整路網。

他指出，黃線目前仍在規畫階段，若亞太棒球場、台灣歷史博物館及和順轉運站等屬於重要節點，市府可思考沿永安路延伸，另闢支線銜接永康交流道下的永康轉運站，甚至串聯台鐵永康站或未來規畫中的康橋站，讓藍線透過台鐵與黃線形成轉乘網絡。

黃肇輝指出，亞太國際棒球訓練中心未來將承辦大型賽事，但目前大眾運輸仍不夠便利，民眾前往仍可能必須轉乘或自行開車。他建議，黃線若能經過亞太棒球場周邊，應提前評估增設捷運站，並與永康轉運站串聯，讓民眾搭乘客運或捷運後即可轉乘前往棒球場，降低賽事期間道路交通負擔。

他表示，黃線目前路線尚有調整空間，可評估從長安路、長和路一帶銜接至永安路，沿線道路寬度相對足夠，也具備評估設站的條件；若再串聯永康轉運站，可讓轉運站進出的旅客直接轉乘捷運，逐步建立完整的大眾運輸系統。

王銘德表示，黃線定線確實相當艱困，沿線涉及道路、橋梁及鐵道等既有設施，部分路段還面臨跨越鐵道問題，目前仍在研議不同方案，也會考量路廊條件及是否有地下化需求，議員提出的相關建議，市府會納入後續評估。

王銘德指出，未來黃線希望與藍線形成較完整路網，並串聯醫療院所、棒球場、博物館及永康轉運站等重要節點，不過部分路段受到橋梁、鐵道及既有設施限制，仍須逐一評估工程可行性。

黃肇輝認為，與其等黃線定線後才處理亞太棒球場交通，不如現在就把設站及轉運需求納入整體規畫，尤其未來大型賽事增加，更應提前布局。

王銘德表示，透過軌道運輸分擔地面車流是未來交通發展方向，相關路網銜接及轉乘方案仍會持續研議。

台南捷運藍線一期統包工程發包中，從永康大橋出發，議員黃肇輝質詢時指若未來黃線規畫能與藍線串連，能帶動在地發展以及交通助益，並串連永康未來推動的重要文史與經濟景點。圖／取自台南市捷工處
台南捷運藍線一期統包工程發包中，從永康大橋出發，議員黃肇輝質詢時指若未來黃線規畫能與藍線串連，能帶動在地發展以及交通助益，並串連永康未來推動的重要文史與經濟景點。圖／取自台南市捷工處

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