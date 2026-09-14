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世蔬中心主任交接 陳駿季允支持強化研發設施

中央社／ 台南14日電

世界蔬菜中心今天在台南總部舉行主任交接典禮，成立以來首名女性主任柯伊澤（Izabella Koziell）上任，受邀見證的農業部陳駿季表示，農業部將支持世蔬中心強化研發設施。

交接典禮由陳駿季見證監交，柯伊澤由卸任主任沃培睿（Marco Wopereis）手中接過印信，正式出任世界蔬菜中心（World Vegetable Center）主任。

世界蔬菜中心提供資料指出，柯伊澤是世蔬中心自1971年成立以來首名女性主任，曾任「國際山區整合發展中心」（International Centre for Integrated MountainDevelopment）副主任，負責統籌在興都庫什喜馬拉雅地區的各項計畫。

柯伊澤致詞表示，蔬菜在因應當代一些最關鍵的挑戰上，能夠發揮重要作用，卻始終未獲得足夠重視，面對經濟不確定性、氣候變遷及生物多樣性流失，世蔬中心的科學與創新，能夠帶來切實可行解決方案，並開創新的可能。

她說，上任後將以世蔬中心卓越科研實力、種原資源與全球夥伴網絡為基礎，讓更多農民取得更優良品種，世界各地民眾能更容易以可負擔價格取得營養豐富蔬菜，也期待延續中心既有優勢，深化與台灣政府、研究機構、大學及民間部門合作，讓台灣農業科研與創新能量為全球糧食體系作出更大貢獻。

陳駿季表示，世蔬中心過去10年在沃培睿領導下創造許多重要成果，透過軟硬體設施更新使組織持續成長，與世界分享成功的研發計畫，也讓台灣參與世界農業發展，對台灣來說，意義重大。

他說，面對國際性因素挑戰，政府會持續支持世界蔬菜中心發展，希望中心能儘快將總部研發設施第二期強化相關計畫送交農業部，農業部將協助相關資源，繼續維持緊密夥伴關係。

世蔬中心提供資料指出，世蔬中心總部位於台灣，並在非洲、亞洲、拉丁美洲及加勒比地區設有區域中心與辦事處，與全球夥伴合作培育優良蔬菜品種、保存及利用蔬菜多樣性、強化種子系統與價值鏈，目前正推動「全球策略2026-2033」致力大幅提升全球蔬菜研究與創新規模及影響力。

陳駿季 研發 主任 蔬菜 農業部

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