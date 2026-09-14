台南下營抽水站挖到右武衛遺址「卡關」 議員批：防洪工程一拖再拖

台南下營市區南側是易淹水的高風險區，市府爭取2.8億元興建下營排水閘門及抽水站，去年5月開工後，因挖到疑似右武營遺址，今年初停工至今，議員批工程一再延宕，強調文物重要，地方防洪安全也重要，要求市府不要讓工程「一拖再拖」。

文化局表示，因現場遺留密度高於預期，部分區域仍保存完整文化層，並發現6處墓葬，因此增加搶救發掘所需時間及經費，目前已縮減開挖範圍，預計今年11月完成抽水站主站體範圍的文資搶救作業，水利局12月進場施工。

黃偉哲表示，相關工程及文物處理涉及專業程序，並非市府想怎麼處理就怎麼處理；文物部分該由專業單位判定、處理，就依相關程序辦理。

議員吳通龍質詢時指出，抽水站工程攸關地方防洪及居民安全，要求市府提出明確期程，如果真的有文物，就應該趕快出土、妥善保存，後續再思考由哪個博物館保存或展示，讓更多人看見。他強調，「文物重要，但是民生也比較重要」，希望相關單位加快處理，不能因文資調查、處理程序，讓工程進度一再往後拖。

文化局長黃雅玲說明，一開始開挖範圍比較大，後來事實考量時間跟預算，已縮小開挖的範圍。

文化局表示，因現場遺留密度高於預期，部分區域仍保存完整文化層，並發現6處墓葬，因此增加搶救發掘所需時間及經費。為兼顧文化資產保存與工程推動，考古中心已依現場調查成果及工程施作界面，調整分區發掘範圍與作業順序，採分區、分期方式辦理。目前人力已進場進行搶救發掘，預計今年11月完成抽水站主站體範圍的文資搶救作業，以利後續工程進場施作。

水利局表示，工程辦理期間定期邀集考古中心及施工團隊召開工地協調會議，持續追蹤文化資產搶救進度，並提供現場必要之協助。針對已完成文資作業的區域，將依規定銜接後續工程；透過分區作業方式同步推進，兼顧文化資產保存及抽水站建設期程。