嘉義噴水圓環3年676件未禮讓 議員轟「畫餅」：這個餅吃夠了

嘉義市噴水圓環周邊2023年至2025年有676件車輛未禮讓行人違規，市議員顏翎熹今天質詢表示，2023年就要求交通處改善，3年過去仍被審計報告點名，當場批交通處「不管哪個處長都想畫餅給我看」；交通處長呂獎慧回應「不是畫餅」，顏翎熹隨即回嗆「這個餅我吃夠了」，要求提出具體改善時程。

顏翎熹今天在嘉義市議會臨時會質詢表示，她2023年取得警方統計資料，當時噴水圓環一處行人穿越道即名列行人事故較多路口，她因此與交通處討論改善，包括增設交通號誌，希望提供行人更安全的穿越空間。

顏翎熹說，當時交通處表示，圓環周邊涉及整體道路及車流，需要進一步規劃，她也要求提出短期及長期改善方案。不料3年過去，最新審計報告仍出現相關問題，2023年至2025年車輛未禮讓行人違規案件，更有676件集中在噴水圓環周邊行人穿越道。

交通處長呂獎慧答覆，審計報告所提主要地點位在圓環周邊一處行人穿越道，該行穿線位於直線路段，用路人視距並未完全受到阻礙，相關違規多與汽機車未禮讓行人有關，因此交通安全除了工程改善，也須結合執法、教育及宣導。

至於增設行人號誌，呂獎慧表示，過去確實曾討論，但該處鄰近圓環及國華街路口，如果增設號誌，可能影響整體路段行車效率，因此仍須進一步評估，不見得只有增設行人號誌一種改善方式。

顏翎熹不滿表示，2023年提出問題時，交通處就曾承諾進行工程規畫，如今噴水圓環都已重新整修完成，「那個投球的人都已經重新雕塑完了」，行人安全改善卻還要等明年繼續規畫，當場質疑交通處「你們很喜歡畫餅給我，不管哪一個處長都想畫餅給我看」。呂獎慧回應，交通處不是畫餅，而是務實希望解決問題；顏翎熹隨即回說，「我覺得我應該吃這個餅吃夠了」，要求交通處提出真正務實的改善作法。

呂獎慧表示，交通處明年將辦理全市路口安全提升規畫，噴水圓環周邊會列為優先評估，也會重新了解2023年至今曾進行哪些改善及評估，再向議員回覆。他表示，「我們不會拖了」，希望找出最佳改善方式，避免改善後反而衍生其他交通問題。

顏翎熹最後表示，若從盤點、規畫再到派工，時間勢必繼續往後延，「一拖再拖」並非市民希望看到的結果，要求交通處儘速提出改善進度。

嘉義市交通處長呂獎慧答詢表示，交通處並非畫餅，而是希望務實解決問題，明年將把噴水圓環周邊列為路口安全優先評估對象。記者李宗祐／攝影