改善西港大橋塞車南41跨曾文溪橋進度曝 黃偉哲：交棒下一任動工

因應南科發展效應外溢，曾文溪將增兩座橋梁，除推動南科至麻豆的烏橋中路拓寬延伸跨曾文溪工程，也爭取南41線佳里、西港路段拓寬南延跨越曾文溪，議員關切何時動工，市長黃偉哲說會在任內完成前置作業，讓下一任市長順利招標、開工。

市府工務局表示，南41線延伸案全長約10.7公里，總經費初估約71.3億元，其中用地費約10.5億元、工程費約60.5億元，已於去年5月完成規畫作業，目前持續辦理都市計畫變更等相關程序，待前置作業完成後，將積極向中央爭取工程經費補助。

工務局指出，南41線延伸案分兩期推動，第一期優先路段為南41線佳里區佳南路至南40線，全長約5公里，總經費約19.34億元；第二期則為後續跨曾文溪大橋工程，經新吉銜接至台江大道，進一步串聯佳里、西港及南科周邊交通路網。

市府表示，西港大橋長期面臨交通壅塞問題，目前已有相關交通改善計畫，但隨南科發展及周邊產業聚落擴張，仍有必要增加新的跨溪橋梁分散車流。南41線跨曾文溪新橋將與既有道路系統銜接，補足大北門地區東西向交通路網。

另一方面，南科至麻豆方向的烏橋中路拓寬延伸跨曾文溪工程，已獲中央核定總經費36.9億元，預計明年動工。市府指出，兩項跨溪交通建設分別服務曾文溪南、北側交通需求，未來若陸續完成，可增加曾文溪兩岸交通選擇，分散既有橋梁車流，提升南科、大北門及周邊地區整體聯外交通效能。