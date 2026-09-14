新開發區卻缺人行道 嘉義湖子內至少17條道路被點名

嘉義市湖子內區段徵收區住宅陸續進駐，市議員王浩今天在市議會臨時會表示，區內至少17條12至15米道路沒有正常1.5米淨寬人行道，新開發區卻出現人行空間缺口，若等居民大量入住後再改善，施工難度將更高。市府工務處答詢表示，已著手盤點可施作路段，將挑選適合道路推動改善。

王浩引用審計資料表示，截至今年3月底，嘉義市已完成闢建、寬度12米以上都市計畫道路共248條，道路左右側未設人行道分別有140條及153條，占56.45%及61.69%，顯示市區人行空間仍有改善空間。

他進一步點名湖子內區段徵收區，早期規畫主要在16米以上道路設置人行道，但以目前人行環境需求來看，12至15米道路同樣有設置人行道必要。經盤點，區內至少17條12至15米道路沒有正常1.5米淨寬人行道。

王浩說，湖子內是新開發區，住宅及相關設施持續進駐，現在改善仍有較大施工空間；若等居民陸續入住後才回頭補做人行道，可能面臨住戶、交通及工程施工等問題，也需要更多溝通協調，應趁現階段選擇重要道路優先改善。

工務處答詢表示，針對湖子內部分道路未設置人行道問題，先前已開始盤點適合改善的道路，後續將從中挑選可施作路段推動。

王浩另關切校園通學步道，希望工務處發揮工程專業，協助學校盤點及爭取中央經費。工務處表示，部分通學步道案件已完成或施工中，後續會再與教育單位、學校盤點可以繼續推動的路段。

至於新設人行道排水問題，工務處表示，側邊格柵排水因管道淨高較窄，確實較容易堵塞，目前重新規畫的人行道工程，將採較容易集水及清理的上方集水設計。另民生西路中央分隔島改善須待兩側相關工程完成後接續施工，預估2027年上半年完成。