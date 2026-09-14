台灣各行業正面臨缺工衝擊，醫療院所更是雪上加霜，為提升重症照護品質並打造更友善護理職場環境，佳里奇美醫院攜手南寶實業等在地企業，共同捐助21張搭載AI智慧體壓感知技術的「智能減壓氣墊床」，全面配置於加護病房使用。

佳里奇美醫院今舉行啟用儀式，院長田宇峯與南寳樹脂董事長黃映霖等在地企業與會，此次由地方企業、高齡照護專家福樂多與佳里奇美醫院三方攜手合作，據知，這次引入搭載AI智慧體壓感知技術的「智能減壓氣墊床」，共有21床，每床費用逾11萬元，全配置在佳里奇美加護病房。

佳里奇美醫院護理部部長劉憶萍簡報時表示，加護病房多收治意識不清、長期臥床或高齡重症患者，護理人員需頻繁執行翻身減壓與皮膚照護，長期承受高度工作壓力。

透過智慧科技輔助，不僅提升重症病患的舒適與安全，也有效減輕第一線護理人員工作負荷，實踐「減壓留才」目標。

她指出，此次導入的AI智能氣墊床，共有1100個壓力偵測點，且具自我學習效能，「越使用越聰明」，具備智慧體壓感知、自動壓力調節與遠端監測功能，可即時偵測病患離床、久未翻身等情況，並透過APP提醒及自動生成翻身與減壓分析報告，協助護理團隊更有效率掌握照護狀況。

劉憶萍從臨床經驗指出，翻床對醫護人員來說，無論體力及壓力來說都是相當大的負荷；過去壓傷預防多仰賴臨床經驗，如今透過AI精準感測與自動調控，可有效降低人為差異，提升防壓照護品質，也讓科技成為護理照護重要助力。

她指出，根據北部醫學中心臨床導入經驗，智能減壓氣墊床已成功應用於換心術後周邊循環不佳及高風險壓傷患者，不僅有助維持皮膚完整性，部分深層壓傷也獲得改善，進一步提升病患存活率與後續生活品質。

田宇峯表示，加護病房照護是生命最脆弱的一群人，除了醫療搶救，病患的舒適與尊嚴同樣重要。院方希望透過智慧設備分擔護理同仁負擔，讓醫護人員能將更多時間投入病患照護與陪伴，兼顧醫療品質與人性關懷。

紓緩醫療缺工，佳里奇美揪在地企業引21床AI智能氣墊床。記者謝進盛／翻攝

紓緩醫療缺工，佳里奇美揪在地企業引21床AI智能氣墊床，今舉行啟用儀式。記者謝進盛／攝影

佳里奇美醫院護理部部長劉憶萍說，智能減壓氣墊床已成功應用於換心術後周邊循環不佳及高風險壓傷患者，不僅有助維持皮膚完整性，部分深層壓傷也獲得改善。記者謝進盛／攝影