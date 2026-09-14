台南擴大稽查中秋食品揪出2件不合格 飲品腸桿菌科超標挨罰3萬元

台南市衛生局啟動中秋應景食品三大稽查專案，針對食品製造、販售及餐飲業者共查核三十三家，並抽驗月餅、餡料、蔬果、肉品、水產、豆製品及烤肉醬等中秋應景食品64件，其中62件符合規定、2件不符規定；另有3件食品標示違規，依法裁罰。

衛生局表示，這次抽驗不合格的2件食品分別為紅甜椒及飲品。其中紅甜椒檢出農藥殘留量不符規定，因產品來源為外縣市，已移請轄區衛生局依法處理。

飲品部分，初抽「綠茶」檢出腸桿菌科不符合規定，通知業者限期改善後複抽，改抽「金選奶茶」仍檢出腸桿菌科不符合規定，衛生局已依法裁處3萬元罰鍰。

在食品標示方面，衛生局共查核73件產品，發現3件不符合食品安全衛生管理法第28條規定，依法裁罰共6萬元。

另外，食品良好衛生規範（GHP）查核涵蓋33家業者，其中27家符合規定、2家需輔導改善，另4家經限期改善後複查合格。

台南市長黃偉哲表示，中秋節是家人團聚、共享美食的重要節日，提醒民眾選購食品時應注意食品標示、有效日期及保存狀況，若發現食品有異味、變色等異常情形，切勿食用；享用烤肉及其他應景食品時，肉類、水產等食材應充分加熱，並落實生、熟食分開處理及保存，避免交叉污染。

衛生局長李翠鳳呼籲，食品業者應落實GHP規範，維持器具、設備及製作環境清潔，做好人員手部衛生，食品製備後也應依特性妥善保存，避免長時間處於適合微生物繁殖的溫度；食品標示則應確認品名、內容物、食品添加物、有效日期、營養標示及過敏原等資訊完整正確。

衛生局表示，將持續加強節慶食品稽查及抽驗，從製造、販售到餐飲端全面把關，確保中秋食品安全。

台南市衛生局啟動中秋應景食品三大稽查專案。圖／台南市衛生局提供