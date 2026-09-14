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2026光織影舞卡司一次點名 羅時豐、八三夭、李聖傑、彭佳慧嘉義開唱

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「2026嘉義市光織影舞」9月25日至10月11日在北香湖公園登場，市府公布假日演出卡司，多組歌手、樂團及特技團隊接力演出。圖／嘉義市政府提供
「2026嘉義市光織影舞」9月25日至10月11日在北香湖公園登場，市府公布假日演出卡司，多組歌手、樂團及特技團隊接力演出。圖／嘉義市政府提供

「2026嘉義市光織影舞」將於9月25日至10月11日在北香湖公園登場，嘉義市政府今天公布假日舞台演出卡司，包括羅時豐黃妃孫淑媚、八三夭、李聖傑彭佳慧等歌手及樂團，橫跨台語、流行、搖滾及創作音樂，並安排幻術、特技及馬戲演出，搶攻中秋及雙十連假人潮。

市長黃敏惠表示，「光織影舞」已成為嘉義市重要觀光活動，今年展期碰上中秋節及雙十連假，邀請不同世代歌手及表演團隊演出，希望民眾在欣賞光影展演之餘，也能感受不同類型的音樂及藝術演出。

觀光新聞處長鄭雅文表示，9月25日開幕晚會由孫淑媚、黃妃接力登台，最後由金曲、金鐘雙料得主羅時豐壓軸；首個周末則有創作歌手陳華、魏嘉瑩、邱鋒澤及搖滾樂團八三夭等演出，另安排結合燈光、科技與特技的「光影特技秀」。

10月3、4日接續安排幻術師吳冠達「夢境魔幻秀」，以及歌手家家、Energy主唱蕭景鴻（阿弟）、李聖傑等人登台，其中李聖傑將演唱多首經典歌曲。

雙十連假卡司則集中在10月9、10日，9日由柯有倫、邱振哲及蔡旻佑接力演出，涵蓋搖滾、流行及創作音樂；10日由林凡、洪佩瑜及彭佳慧輪番登台。10月11日展期最後一天，安排結合馬戲、特技與舞台藝術的「幻光特技馬戲秀」收尾。

市府表示，今年舞台演出涵蓋台語金曲、流行、搖滾、創作歌手、魔術及特技馬戲等不同類型，活動期間假日晚間均規劃節目，希望結合光影展演及藝人演出，吸引中秋、雙十連假遊客到嘉義。

歌手孫淑媚將於9月25日「2026嘉義市光織影舞」開幕晚會率先登台，為17天活動揭開序幕。圖／嘉義市政府提供
歌手孫淑媚將於9月25日「2026嘉義市光織影舞」開幕晚會率先登台，為17天活動揭開序幕。圖／嘉義市政府提供

實力派歌手彭佳慧將於10月10日雙十假期登台，以動人歌聲為「2026嘉義市光織影舞」增添星光。圖／嘉義市政府提供
實力派歌手彭佳慧將於10月10日雙十假期登台，以動人歌聲為「2026嘉義市光織影舞」增添星光。圖／嘉義市政府提供

羅時豐將於開幕晚會壓軸演出，陪伴民眾歡度中秋假期。圖／嘉義市政府提供
羅時豐將於開幕晚會壓軸演出，陪伴民眾歡度中秋假期。圖／嘉義市政府提供

台語歌手黃妃將於「2026嘉義市光織影舞」開幕晚會登台，以動人歌聲陪伴民眾歡度中秋假期。圖／嘉義市政府提供
台語歌手黃妃將於「2026嘉義市光織影舞」開幕晚會登台，以動人歌聲陪伴民眾歡度中秋假期。圖／嘉義市政府提供

人氣搖滾樂團八三夭將於9月26日登上「2026嘉義市光織影舞」舞台，以搖滾音樂炒熱北香湖公園氣氛。圖／嘉義市政府提供
人氣搖滾樂團八三夭將於9月26日登上「2026嘉義市光織影舞」舞台，以搖滾音樂炒熱北香湖公園氣氛。圖／嘉義市政府提供

李聖傑 羅時豐 嘉義 彭佳慧 孫淑媚 黃敏惠 黃妃

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