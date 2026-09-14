雲林民歌再起！潘越雲、萬芳、金智娟、黃仲崑拉近4000歌迷的心

雲林縣政府舉辦「2026民歌音樂會」，昨天下午移師至縣立體育館盛大登場，潘越雲、萬芳、金智娟、周治平、黃仲崑、邰肇玫、卓義峯等實力唱將，搭配大型銀幕背景，一首首老歌唱起，馬上拉近全場4000人的心，熟悉的旋律迴盪耳際，不禁跟著哼哼唱唱，展現老歌魄力，也引領所有人回到時光隧道，再次享受青春。

去年，縣府在雲林表演廳舉辦「經典民歌，風華再現」，票券秒殺，反應熱烈，今年特別擴大規模，移師雲林縣立體育館，讓更多民眾透過民歌響起重溫舊夢。縣長張麗善說，從現場觀眾的反應，可看出經典民歌仍具有強大的感染力，不論經歷民歌歲月的朋友或年輕世代，都能在旋律中找到自己的感動。

張麗善感謝鈺齊國際慈善公益基金及雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會的支持贊助，透過公私協力，讓優質音樂走進雲林，將經典好歌帶到更大的舞台。

文觀處長謝明璇說，今年民歌音樂會以跨世代音樂為主軸，從雋永民歌到都會情歌、流行搖滾，透過不同曲風與聲線的交織，揉合校園民歌的質樸純粹、都會情歌的細膩百轉及流行搖滾的澎湃張力，讓觀眾在旋律中找回自己的青春記憶，年輕人感受早年民歌的可親近性。

今年舞台製作升格，搭配高規格聲光硬體及全場發光手環互動，隨著歌曲情緒與演出節奏變化，燈光、音樂與觀眾手環彼此呼應，讓每一顆音符都在璀璨光影中閃耀，營造媲美演唱會規格的視聽效果。

站在舞台上的歌手，在觀眾手中閃爍手環形成璀璨光海感動下，唱得更有情更起勁，把台上台下氣氛推向最高潮。這不僅是一場重溫經典的音樂會，更是直擊心靈的世代共鳴，讓經典旋律再次深深撼動人心，觀眾直呼「明年擱再來！」

潘越雲、萬芳、金智娟、黃仲崑等多位民歌實力唱將，一首首經典歌曲，拉近4000歌迷的心，重現民歌風華。圖／雲林縣府提供

潘越雲、萬芳、金智娟、黃仲崑等多位民歌實力唱將，一首首經典歌曲，拉近4000歌迷的心，台上台下舞動合唱，重現民歌風華。圖／雲林縣府提供

潘越雲、萬芳、金智娟、黃仲崑等多位民歌實力唱將，應邀雲林演唱，4000歌迷坐無虛席，全場大爆滿，展現民歌風華。圖／雲林縣府提供

潘越雲、萬芳、金智娟、黃仲崑等多位民歌實力唱將，一首首經典歌曲，拉近4000歌迷的心，重現民歌風華。圖／雲林縣府提供

潘越雲、萬芳、金智娟、黃仲崑等多位民歌實力唱將，一首首經典歌曲，拉近4000歌迷的心，重現民歌風華。圖／雲林縣府提供