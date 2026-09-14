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星期評論／台南空地認養 不能成管理盲區
台南安南區海佃路二段私人供市府認養土地被堆置廢棄物，引發火警爆炸案，造成多人受傷、波及上百戶民宅，市府消除空地死角美意，卻因管理失靈變了調，檢警正持續緝捕幕後主嫌，更該檢視的是，空地認養代管制度，有沒有把監督責任做到無死角？
違法棄置廢棄物往往是在偏僻土地、閒置廠房、權責模糊地帶，南市府早在二○二二年即宣告成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組，聯合中央到地方，巡查範圍甚至明列空地、空屋，並運用無人機、監視器及衛星影像等科技查緝，如今非法廢棄物卻堆進市府自己認養土地，無疑打臉政府打擊違法作為。
市府認養代管的模式，協助私人閒置土地轉為綠地、停車場、運動場，截至七月全市已有八五六處認養的空地，案發後，市長黃偉哲表態會加強對政府認養空地的管理強度，市府將修正「台南市空地認養維護管理契約書」，強化區公所對維護管理單位的督導責任，增設定期、不定期稽查機制。
然而以案發土地為例，明明有地主、有契約規範、有管理單位，廢棄物依舊能進場，凸顯認養制度恐怕只落實認養，缺乏後續巡查、稽核，另一方面，市府視廢棄物專案小組為查緝堆置濫倒的深化溝通平台、整合通報群組也未能在嚴重事故前攔阻，這一場火警爆炸案，同時是空地認養制度、打擊廢棄物的照妖鏡。
藉這一次事件，市府對於現有認養空地甚至應 做全面性檢視，哪些曾遭陳情？或被發現曾有違規使用紀錄、地上有不符合用途物品異常情形，並對接已有的非法棄置跨局處專案小組；別讓認養制度的消除城市死角美意，反而留下不肖人士有機可乘的漏洞。
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