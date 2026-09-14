南市偏鄉學生少 議員喊整併或停辦 市府： 先推跨校共學

台南部分偏鄉小學全校僅十餘名學生，甚至一個年級只有一人，一一六學年度全市學生人數預估再減少六八○○人，以每班廿八人計算，約會減少近二百個班，有議員建議，要研議採取合併或停辦，讓經費發揮更大效益。

南市教育局長鄭新輝說，市府先推跨校共學，再評估停辦整併，但停辦不會廢校，校舍仍可作為第二教學場域，也可依地方需求活化使用，例如轉型為樂齡學習、社區大學、文創生態據點、社區集會等空間，並非「沒有學生就把校園關起來」。

市議員王宣貿表示，台南市國小含分校共二一七間，學生數五十人以下有四十二校，占約百分之一九點四，約每五所就有一所，其中卅人以下更有十四校，小校問題已不是少數個案，尤其偏鄉學校甚至部分年級只剩一至三名學生時。

王宣貿以一所偏鄉小學為例，去年全校僅十七名學生，應及早建立「整併機制」，思考學校人力、行政及校舍空間如何重新配置，也可評估跨校媒合，讓學生有更多團體學習的機會。

「小校整併真的不是純粹省錢的問題」，黃偉哲指出，全校僅十七名學生，年度決算約二八○○萬元，其中百分之九十五為人事成本，若單純從節省經費角度來看，整併後部分人事成本仍然存在，且小校整併是敏感議題，有時反對的多是校友、社區居民，擔心「學校被合併了，社區就要衰敗了」，是否停辦、整併須審慎評估。