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偏鄉缺醫 台南擬請醫院支援衛生所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南卅七個行政區衛生所有十四名醫師缺額，後壁區衛生所曾主動爭取三軍總醫院醫療團隊支援。圖／南市衛生局提供
台南卅七個行政區衛生所有十四名醫師缺額，後壁區衛生所曾主動爭取三軍總醫院醫療團隊支援。圖／南市衛生局提供

台南卅七個行政區衛生所有十四名醫師缺額，且人員流動率高，議員指出，偏鄉地區衛生所缺醫師，令長輩面臨「沒車可以搭、沒醫師可以看」，建議參考新竹地區醫療合作模式，由醫院聘任醫師固定到衛生所服務，讓衛生所成為大型醫院的延伸據點；市長黃偉哲表示可研議。

南市衛生局長李翠鳳說，今年初已與十三家責任急救醫院多次開會，希望以類似「認養」方式提供醫師支援，由醫院醫師到衛生所服務，相關獎勵也可一併研議，目前仍涉及健保分工、醫療費用拆分等制度問題，細節尚待協調。

南市包括白河、東山、後壁、柳營等衛生所都缺醫師，市議員王宣貿表示，東山區一對老夫妻，阿嬤本身有慢性疾病，後來又罹患帶狀疱疹，因到診所、醫院都不方便，又不想一直麻煩子女，多由丈夫幫忙換藥，直到疼痛加劇、脊椎嚴重不適送醫後，才發現已嚴重感染，最後仍離世。

王宣貿指出，不能將個案結果單純歸因於偏鄉醫療不足，但這起案例確實反映偏鄉長輩就醫所面臨的困境，住在偏鄉，不應該連「有沒有車可以搭、有沒有醫師可以看」都成為問題，衛生所不能只是持續公告徵才，針對長期較難招募醫師的地區，應建立差異化獎勵制度，提高醫師投入偏鄉服務的誘因，也可由責任醫院或醫療體系提供支援，整合固定醫療、巡迴醫療、遠距專科及轉診服務。

王宣貿建議，可參考新竹與北榮新竹分院的合作模式，由醫院聘任醫師，再安排固定時段到衛生所看診，其餘時間回醫院服務，甚至搭配教職、升職等制度，提高醫師支援偏鄉的意願，若醫師固定每周或每數天到衛生所服務，長期也能讓居民熟悉醫師、建立信任。

李翠鳳說，衛生所即使沒有固定醫師，公衛工作仍持續進行，公衛護士會固定追蹤，包括量血壓、提醒民眾回診等，基層公共衛生服務並未中斷。

黃偉哲認為，台南可思考與成大醫院、部立醫院等公立醫療院所合作，也會持續盤點，讓偏鄉居民「真的看得到醫師」，同時減輕基層衛生所人力負擔。

偏鄉 衛生所 台南

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