與布袋戲祖師黃海岱淵源深 西螺弓孝宮鍾馗壽典160棚戲大拚場

雲林縣西螺鎮新厝弓孝宮是雲林少數供奉伏魔大帝的「鍾馗爺公」的宮廟，由於該廟和國內布袋戲祖師黃海岱有深厚淵源，今年逢建廟50週年，廟方特邀請超過160棚布袋戲、歌仔戲大拚場，以戲祝壽，綿延超過一公里的戲棚，盛況空前。

弓孝宮指出，廟史記載，當地的新厝部落早年雖是僅有15戶人家的小聚落，一度無故連遭大小祝融，經請示西螺廣福宮老大媽，得知此處為「烘爐穴」，須迎請「鍾馗」鎮壓，因此，1916年透過布袋戲通天教主黃海岱之父黃馬，購買一尊花臉鍾馗戲偶迎回庄內奉祀，1976年重塑金身並建廟。

今逢建廟50周年慶，來自各方信眾前來參拜，雲林縣長張麗善及前立委也是黃海岱大師兒子黃逢時，也專程前往祈拜祝壽，並在黃逢時見證下，今天下午160棚布袋戲，在點燃三聲起鼓炮後同步開演。

綿延一公里的百棚戲台，福祿壽三仙、醉八仙祝壽等扮仙祝壽大戲一一登場，盛況空前，更饒富飲水思源之意。

廟方總幹事廖坤標表示，過去祝壽大典廟方只請的1棚布袋戲酬神，近年因有不少民眾來參拜問事，也都感受「鍾馗爺」神恩，順利解決各種疑難雜症，因此續聘請布袋戲謝神，10多年來從30多棚逐增至目前超過160棚，呈現神佑四方，共沐神恩的景象。

雲林縣西螺鎮新厝弓孝宮主祀「鍾馗爺公」，建廟與布袋戲大師黃海岱有所淵源，今逢50周年各方信眾請來160棚戲大公演酬神祝壽，盛況空前。圖／雲林縣府提供