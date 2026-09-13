聽新聞
0:00 / 0:00
與布袋戲祖師黃海岱淵源深 西螺弓孝宮鍾馗壽典160棚戲大拚場
雲林縣西螺鎮新厝弓孝宮是雲林少數供奉伏魔大帝的「鍾馗爺公」的宮廟，由於該廟和國內布袋戲祖師黃海岱有深厚淵源，今年逢建廟50週年，廟方特邀請超過160棚布袋戲、歌仔戲大拚場，以戲祝壽，綿延超過一公里的戲棚，盛況空前。
弓孝宮指出，廟史記載，當地的新厝部落早年雖是僅有15戶人家的小聚落，一度無故連遭大小祝融，經請示西螺廣福宮老大媽，得知此處為「烘爐穴」，須迎請「鍾馗」鎮壓，因此，1916年透過布袋戲通天教主黃海岱之父黃馬，購買一尊花臉鍾馗戲偶迎回庄內奉祀，1976年重塑金身並建廟。
今逢建廟50周年慶，來自各方信眾前來參拜，雲林縣長張麗善及前立委也是黃海岱大師兒子黃逢時，也專程前往祈拜祝壽，並在黃逢時見證下，今天下午160棚布袋戲，在點燃三聲起鼓炮後同步開演。
綿延一公里的百棚戲台，福祿壽三仙、醉八仙祝壽等扮仙祝壽大戲一一登場，盛況空前，更饒富飲水思源之意。
廟方總幹事廖坤標表示，過去祝壽大典廟方只請的1棚布袋戲酬神，近年因有不少民眾來參拜問事，也都感受「鍾馗爺」神恩，順利解決各種疑難雜症，因此續聘請布袋戲謝神，10多年來從30多棚逐增至目前超過160棚，呈現神佑四方，共沐神恩的景象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。