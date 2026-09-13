台南偏鄉14衛生所缺醫師 黃偉哲允研議請醫院支援衛生所

偏鄉交通與醫療資源不足，台南37區衛生所目前有14處醫師缺額，且人員流動率高，議員指對偏鄉長輩面臨最大困難是「沒車可搭、沒醫師可以看」，建議參考新竹地區醫療合作模式，由醫院聘任醫師固定到衛生所服務，讓衛生所成為大型醫院的延伸據點，市長黃偉哲表示可研議，並可先與成大醫院、部立醫院等公立醫療院所洽談合作。

市議員王宣貿表示，東山區一對老夫妻，阿嬤本身有慢性疾病，後來又罹患帶狀疱疹，因到診所、醫院都不方便，又不想一直麻煩子女，多由阿公幫忙換藥，直到疼痛加劇、脊椎嚴重不適送醫後，才發現已嚴重感染，最後仍不幸離世。

王宣貿強調，不能將個案結果單純歸因於偏鄉醫療不足，但這起案例確實反映偏鄉長輩就醫所面臨的困境，「住在偏鄉，不應該連有沒有車可以搭、有沒有醫師可以看，都成為問題。」

他指出，衛生所不能只是持續公告徵才，針對長期較難招募醫師的地區，應建立差異化獎勵制度，提高醫師投入偏鄉服務的誘因，也可由責任醫院或醫療體系提供支援，整合固定醫療、巡迴醫療、遠距專科及轉診服務。

王宣貿建議，可參考新竹與北榮新竹分院的合作模式，由醫院聘任醫師，再安排固定時段到衛生所看診，其餘時間回醫院服務，甚至搭配教職、升職等制度，提高醫師支援偏鄉的意願。若醫師固定每周或每數天到衛生所服務，長期也能讓居民熟悉醫師、建立信任。

衛生局長李翠鳳表示，衛生所即使沒有固定醫師，公衛工作仍持續進行，公衛護士會固定追蹤，包括量血壓、提醒民眾回診等，基層公共衛生服務並未中斷。

李翠鳳指出，今年初已與13家責任急救醫院多次開會，希望以類似「認養」方式提供醫師支援，由醫院醫師到衛生所服務，相關獎勵也可一併研議，目前仍涉及健保分工、醫療費用拆分等制度問題，細節尚待協調。

黃偉哲表示，確實是可以討論的方向，台南可思考與成大醫院、部立醫院等公立醫療院所合作，也會持續盤點，讓偏鄉居民「真的看得到醫師」，同時減輕基層衛生所人力負擔。

後壁區衛生所積極結合衛生局資源，主動爭取三軍總醫院醫療團隊支援

台南市議員王宣貿（右）關注偏鄉醫療不足，衛生所主任又經常出缺難招募。圖／取自台南市議會直播

台南市後壁區衛生所曾主動爭取三軍總醫院醫療團隊支援。圖／台南市衛生局提供