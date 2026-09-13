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少子化衝擊台南明年學生估減6800人 黃偉哲：一班只剩1人學生最孤單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市停辦校區活化，新營區新興國小新橋校區成立社區學習據點。圖／台南市教育局提供
台南市停辦校區活化，新營區新興國小新橋校區成立社區學習據點。圖／台南市教育局提供

台南部分偏鄉小學全校僅十餘名學生，甚至一個年級只有1人，116學年度全市學生人數預估再減少6800人，以每班28人計算，約減少近200班，議員建議研議採取合併或停辦，讓經費發揮更大效益。市長黃偉哲說，會先推跨校共學、審慎評估停辦整併。

市議員王宣貿表示，台南市國小含分校共217校，學生數50人以下有42校，占約19.4%，約每5所就有1所；其中30人以下更有14校，小校問題已不是少數個案，而是須正視的教育資源配置問題，尤其偏鄉學校甚至部分年級只剩1、2、3名學生時，需要思考「小班不一定不好，但小到失去群體學習的機會，就應該重新檢討。」

王宣貿以一所偏鄉小學為例，去年全校僅17名學生，隨著人口逐步高齡化、少子化，更多學校恐面臨學生人數持續減少，甚至一個年級僅剩1名學生的情況，應及早建立「整併機制」，思考學校人力、行政及校舍空間如何重新配置，也可評估跨校媒合，讓學生有更多團體學習的機會。

市長黃偉哲指出，少子化下，小校整併「真的不是純粹省錢的問題」。全校僅17名學生，年度決算約2800萬元，其中95%為人事成本，若單純從節省經費角度來看，整併後部分人事成本仍然存在，真正重要的是教育品質。

黃偉哲表示，17名學生平均分到6個年級，每個年級可能只有2、3名孩子，「你說連打一個3對3的籃球賽都打不起來」，孩子的群性發展也可能受到影響。看似一名老師照顧兩、三個孩子像享受家教班，但對孩子而言，可能反而是孤單。

黃偉哲以魯濱遜在荒島上會一直想往外逃比喻，孩子不能只關注「老師照顧得多不多」，更要有同儕互動與團體生活，「你把犯人關在獨居房裡面，是對他來講最大的懲罰。」黃偉哲坦言小校整併是敏感議題，但有時反對的多是校友及社區居民，擔心「學校被合併了，社區就要衰敗了」。

教育局長鄭新輝說，市府先推跨校共學，再評估停辦整併；但「停辦不廢校」，校舍仍可作為第二教學場域，也可依地方需求活化使用，像是轉型為樂齡學習、社區大學、文創生態據點、社區集會等空間。並非「沒有學生就把校園關起來」。

台南市議員王宣貿關切少子化後，偏鄉學校面臨學生數僅10多人成了「超小型學校」，應提前思考是否整併。圖／取自台南市議會直播
台南市議員王宣貿關切少子化後，偏鄉學校面臨學生數僅10多人成了「超小型學校」，應提前思考是否整併。圖／取自台南市議會直播

台南市議員王宣貿關切少子化後，偏鄉學校面臨學生數僅10多人成了「超小型學校」，應提前思考是否整併。圖／取自台南市議會直播
台南市議員王宣貿關切少子化後，偏鄉學校面臨學生數僅10多人成了「超小型學校」，應提前思考是否整併。圖／取自台南市議會直播

台南市六甲國小湖東校區停辦後由荒野保護協會認養，成為生態環境教育基地。圖／台南市教育局提供
台南市六甲國小湖東校區停辦後由荒野保護協會認養，成為生態環境教育基地。圖／台南市教育局提供

黃偉哲 少子化 學生

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