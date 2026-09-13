台南花園夜市有警察擺攤？原來是交通大隊走進人潮與民問答

台南市交通警察大隊昨天晚間利用北區花園夜市絡繹不絕人潮，直接加入擺攤行列，由大隊長賴銘助在攤位隨機與民眾做交通安全問答，並邀請民眾與警察「PK」遊戲，利用互動發放小禮物的方式，讓夜市人潮深刻記憶遵守交通規則，路口停讓行人及拒絕酒駕毒價等觀念。

9月是交通安全月，台南市交大響應「守護機車安全、延續停讓文化」主題，昨晚由賴銘助率領大隊前進觀光景點花園夜市快閃擺攤；以親民、接地氣的方式，宣導「行人優先、路口停讓、轉彎打方向燈並注意後方來車、拒絕酒駕、騎乘機車、微電車戴好安全帽」。

賴銘助提醒，民眾應提早出門，有充裕時間觀察路況，出門前應檢查車輛胎壓、後視鏡角度、車燈及剎車是否正常；本月交通部有舉辦 「機車零違規抽獎活動」，可上交通部交通安全月網站登錄報名，參加抽獎，獎品有機車、iphone和多個大獎。

無獨有偶，北區的第五分局也前往轄區成功大學醫學院附設醫院，利用民眾等候看診時間說明兩段式左轉標誌、標線辨識、轉彎安全、路口路權及防禦駕駛觀念，提醒騎士即使具有優先通行路權，仍應預判其他用路人可能發生的錯誤行為，適時減速並預留反應空間。

第五分局交通組組長許双繻表示，機車騎士受傷風險較高，應與前車保持足以隨時煞停的距離，並注意兩車並行安全間隔，切勿搶快鑽車縫；另外，前陣子南部連日陰雨，駕駛時應開亮頭燈，未依規定使用燈光者可依道管條例處1200元以上3600元以下罰鍰。

北區第五分局也前往轄區成功大學醫學院附設醫院，利用民眾等候看診時間說明交通安全觀念，圖為分局交通組對醫學院學生宣導。記者袁志豪／翻攝

台南市交通警察大隊昨天晚間利用北區花園夜市絡繹不絕人潮，由大隊長賴銘助（右）在攤位隨機與民眾做交通安全問答。圖／交大提供