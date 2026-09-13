鮮乳標章新制上路 雲林今辦鮮乳健走挺農 劉建國拋全縣老少周周喝鮮乳

為推廣認識台灣鮮乳標章、乳品溯源及雲林酪農產業，立委劉建國攜手農業部、中華民國乳業協會，崙背千巧谷牧場舉辦「台灣鮮乳健康樂活健走」，號召逾500位民眾今晨展開2.3公里親子健走，也是雲林縣長參選人劉建國出發前宣示，將來如能入主雲林縣府，將推出全縣長者及國中小學生周周至少喝兩次鮮、豆乳，生活更健康。

沿途安排雲林在地特色補給；完成健走後在千巧谷樂園展開台灣鮮乳標章與食農教育有獎徵答及摸彩，還有國產乳品市集好奶喝免驚，現場熱鬧滾滾，小朋友在樂園農場玩得超開心。

劉建國說，今年7月起乳品標示新制上路，只有取得農業部核發的台灣鮮乳標章或取得優良農產品CAS、產銷履歷TAP等農產品驗證標章的國產乳品，才能使用「鮮乳」名稱；其他產品則應依實際性質標示為牛乳、羊乳等名稱，標章也由原有的服務商標升級為「證明標章」，透過原料來源管理、審查及查核機制，提升乳品資訊透明度及消費者信賴，強化產品識別與溯源。

他說，新制實施不僅讓消費者清楚辨識國產鮮乳，也讓台灣酪農長年的辛勞被看見、被支持。國產鮮乳從牧場、加工、冷藏到配送，每個環節都關係著品質保鮮，期待大家多多選購用行動支持酪農。

劉建國更進一步宣示，將來如能進入縣政府，將把健康落實到雲林人的生活日常，推行「老人、小孩，周周兩瓶鮮乳或豆奶」，「老少兼顧」孩子均衡營養，長輩健康，讓一杯鮮乳串起健康、營養與產業，打造健康幸福雲林。

鮮乳標章新制上路，雲林今天舉辦鮮乳健走挺農行動，雲林縣長參選人劉建國拋全縣老少周周喝鮮乳健康政見。圖／劉建國提供

鮮乳標章新制上路，雲林今天舉辦鮮乳健走挺農行動，雲林縣長參選人劉建國拋全縣老少周周喝鮮乳健康政見。圖／劉建國提供

鮮乳標章新制上路，雲林今天舉辦鮮乳健走挺農行動，沿途發送健康補給品，雲林縣長參選人劉建國也拋全縣老少周周喝鮮乳健康政見。圖／劉建國提供

鮮乳標章新制上路，雲林今天舉辦鮮乳健走挺農行動，並提供鮮乳喝免驚，雲林縣長參選人劉建國拋全縣老少周周喝鮮乳健康政見。圖／劉建國提供