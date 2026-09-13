台南運河通航百年 總趕宮重現失傳「倪聖公平安印」

適逢台南運河通航百年，八吉境總趕宮重現失傳多年的倪聖公平安印。廟方依倪聖公指示復刻六款印信，再由主任委員顏廷憲逐一於神案前擲筊請示，最終由倪聖公親自擇定其中一款，並訂於9月15日舉行開光儀式。未來民眾可至廟內請領平安通證，加蓋印信，祈求行旅順遂、出入平安，讓昔日海民出航前求印護佑的記憶，在當代重新延續。

總趕宮創建可追溯至鄭氏時期，原名「聖公廟」，主祀職司「總管海舶」的倪聖公。廟址昔日位於台江內海海濱，大井頭渡口以南又是帆船碇泊之處，因而成為船戶、漁民及水師官兵出海前祈求平安的重要信仰場所。

地方相傳，昔日船家準備離岸前，會先至總趕宮敬拜倪聖公，取得象徵允行與護佑的印記，再往南廠方向登舟出海。當時海上沒有道路，一次離港可能數日、數月，歸期難定；這方印不只是一般印章，更像海民跨越陸地與海洋前，通過的一道「出海關」。

發言人副主委吳建樺表示，由於原有印信年代久遠，已不知所終，廟方此次參考歷史脈絡及信仰意涵，設計六款候選印信，並由主委在神案前依序擲筊。經過多輪請示，最後由「海舶總管」獲得最多聖筊允准，才正式確認樣式，呈現「印信不是人選，而由聖公親定」的慎重過程。

配合平安印重現，廟方也將推出可加蓋印信、每年回宮換領的「平安通證」。昔日護佑船家乘風渡海，今日守護民眾行車遠行；交通方式雖已改變，出門求安、平安歸來的心意始終未變。總趕宮誠摯邀請各界於9月15日到場參與開光儀式，共同見證失傳印信重新啟用的歷史時刻，讓延續數百年的海舶信仰，在當代再次落印、啟程。

台南八吉境總趕宮重現失傳多年的倪聖公平安印，廟方依倪聖公指示復刻六款印信，再由主任委員逐一於神案前擲筊請示，最終由倪聖公親自擇定其中一款，將在9月15日開光。圖／廟方提供