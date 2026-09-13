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17歲高中生自主學習變策展 青春創意走進嘉義舊監

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「Between｜之間」以不同物件及裝置呈現壓力、焦慮等情緒，將難以言說的感受轉化為視覺創作。圖／嘉義市政府提供
「Between｜之間」以不同物件及裝置呈現壓力、焦慮等情緒，將難以言說的感受轉化為視覺創作。圖／嘉義市政府提供

17歲高中生把校園自主學習變成真正展覽。高中生涂芳瑜以「情緒」為題策畫「Between｜之間」情緒視覺化展，在嘉義舊監宿舍群「矯正塾1921」展出，從研究、創作到策展及空間規劃一手實踐。市長黃敏惠昨天參觀表示，展覽讓情緒被看見，也讓青年創意被看見。

這項展覽以情緒為核心，透過平面設計、空間規畫及互動體驗，把難以言說的抽象情緒轉化為可觀看、感受的展覽內容。參觀動線從壓力、焦慮、崩潰、偽裝，逐步走向平靜、理解與希望，讓觀眾循著空間經歷不同情緒。

現場另設置互動留言區，參觀者可以留下自己的感受，也能閱讀其他人的故事，藉由彼此分享重新認識自身情緒。

黃敏惠表示，展覽結合情緒教育與青年發展，現代人都可能面臨壓力、焦慮、挫折與不安，認識自身情緒及理解他人感受，也是成長的重要課題。更難得的是17歲高中生將自主學習從校園帶進城市，從研究、創作做到策展、空間規畫及公共展覽，把想法真正付諸實踐。

策展人涂芳瑜就讀嘉科實中，她說，希望透過展覽讓大家知道情緒沒有對錯，每一種情緒都值得被理解；這不只是自己的創作成果，也希望打造一處讓人面對自身情緒的空間，從展覽找到屬於自己的感受。

文化局長謝育哲表示，展覽選在嘉義舊監宿舍群舉辦，也讓青年創作與歷史建築產生連結。嘉義市近年持續推動文化資產保存及活化，希望老建築除了保存，也能成為展覽、教育、青年創作及公共交流空間。

「Between｜之間」自8月18日起在嘉義舊監宿舍群「矯正塾1921」展出，展期至昨天結束。期間吸引許多市民觀展。

市長黃敏惠（右）在策展人涂芳瑜陪同下參觀展覽，觀看以視覺創作呈現的情緒作品。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠（右）在策展人涂芳瑜陪同下參觀展覽，觀看以視覺創作呈現的情緒作品。圖／嘉義市政府提供

策展人涂芳瑜（右）向市長黃敏惠介紹作品，「Between｜之間」透過平面設計、空間及互動體驗，將抽象情緒具象化。圖／嘉義市政府提供
策展人涂芳瑜（右）向市長黃敏惠介紹作品，「Between｜之間」透過平面設計、空間及互動體驗，將抽象情緒具象化。圖／嘉義市政府提供

策展人涂芳瑜（左）向市長黃敏惠介紹展覽作品，透過不同創作呈現青春成長過程中的各種情緒。圖／嘉義市政府提供
策展人涂芳瑜（左）向市長黃敏惠介紹展覽作品，透過不同創作呈現青春成長過程中的各種情緒。圖／嘉義市政府提供

17歲高中生涂芳瑜以攝影等創作呈現青春情緒，「Between｜之間」展覽引導觀眾從作品重新認識自己的感受。圖／嘉義市政府提供
17歲高中生涂芳瑜以攝影等創作呈現青春情緒，「Between｜之間」展覽引導觀眾從作品重新認識自己的感受。圖／嘉義市政府提供

17歲高中生涂芳瑜（左三）將自主學習化為實際策展，市長黃敏惠（右二）到嘉義舊監宿舍群參觀「Between｜之間」情緒視覺化展。圖／嘉義市政府提供
17歲高中生涂芳瑜（左三）將自主學習化為實際策展，市長黃敏惠（右二）到嘉義舊監宿舍群參觀「Between｜之間」情緒視覺化展。圖／嘉義市政府提供

嘉義 策展 自主學習

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