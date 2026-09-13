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黃偉哲「一日快閃」日本原因曝光 為這件事直奔熊本災區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲親赴熊本轉達台南關懷。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲親赴熊本轉達台南關懷。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲「一日快閃」日本引發討論，背後原因曝光。黃偉哲12日代表台南市民前往日本熊本，親自將台南市民為熊本強震募集的5500萬日圓愛心捐款，轉交熊本縣及台南友誼市，盼將台南市民的關心與祝福送到受災地區。

今年7月28日熊本發生強震，台南市府第一時間向熊本縣政府及友誼城市表達慰問，並開設募款專戶號召市民響應賑災。黃偉哲12日赴熊本，分別將3000萬日圓捐款轉交台南友誼市、受災較嚴重的宇城地域，其餘2500萬日圓則捐給熊本縣，協助災後復原重建。

黃偉哲表示，熊本與台南長年交流密切，台南在2016年0206地震、2025年楠西地震及丹娜絲風災等遭遇困難時，熊本也曾給予台南許多關懷與支持。此次熊本遭逢地震，台南感同身受，因此希望透過募款，為災後復原盡一份心力。

黃偉哲此次親自將捐款轉交給熊本縣木村敬知事，以及友誼市宇城地域的宇土市長光井正吾、宇城市長末松直洋、美里町長上田泰弘，盼讓台南市民的愛心直接送抵災區。

熊本縣木村敬知事表示，感謝台南在地震發生後第一時間表達關懷，並特別募集善款送往熊本。熊本與台南多年來不只是交流夥伴，更在彼此遭遇困難時相互支持，此次台南市民跨海送來的「及時雨」，將成為災區重建的重要力量。也邀請台南市民到熊本縣受災較輕的地區旅遊，或是購買熊本特產品，支持熊本經濟復甦。

宇土市長光井正吾代表宇城地域表示，衷心感謝台南市民的關心與支持，這筆愛心捐款將妥善運用於災區重建，也期盼未來持續深化台南與宇城地域各領域交流。

黃偉哲也呼籲，熊本許多景點確認安全無虞後已陸續重新開放，台南市民可透過赴熊本旅遊、購買當地特產品等方式，以實際行動支持熊本災後經濟復甦。

熊本縣位於日本九州中央，與台南長年保持密切交流。其中，宇城地域由宇土市、宇城市及美里町組成，雙方因湯德章律師的歷史淵源開啟交流，並於2025年簽署友好交流協定。

黃偉哲轉交捐款給木村敬知事。圖／台南市政府提供
黃偉哲轉交捐款給木村敬知事。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲向宇城地域轉達來自台南市民的關心。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲向宇城地域轉達來自台南市民的關心。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲親赴宇城地域轉達台南關懷。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲親赴宇城地域轉達台南關懷。圖／台南市政府提供

黃偉哲慰問熊本縣地震災情。圖／台南市政府提供
黃偉哲慰問熊本縣地震災情。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲轉交捐款予宇土市光井正吾市長（右二）、宇城市末松直洋市長（左一）、美里町上田泰弘町長。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲轉交捐款予宇土市光井正吾市長（右二）、宇城市末松直洋市長（左一）、美里町上田泰弘町長。圖／台南市政府提供

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