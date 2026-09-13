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嘉義市中央廣場辦防災宣導 黃敏惠提醒周邊鄰近5斷層
嘉義市政府今天上午在中央廣場舉辦「國家防災日」宣導活動，透過防災體驗、互動闖關及教育宣導，提升市民防災意識與城市防災韌性。市長黃敏惠表示，嘉義市周邊鄰近梅山等五條活動斷層，地震風險不可忽視，平時做好整備才能降低衝擊。
黃敏惠現場示範緊急避難包開箱，說明平時應準備飲水、糧食、醫療用品、照明設備及重要物品，做到震前有準備、震時能應變。活動也展現全民防災成果，安排防災士培訓成果展示，讓民眾了解防災士在家庭與社區的角色，並辦理台灣民間自主緊急應變隊宣導，推廣企業防災韌性及營運持續概念，凝聚政府、社區與企業的力量。
消防局表示，防災要融入生活成為長期習慣，市府持續推動教育與整備，鼓勵民眾備妥緊急避難包、固定大型家具、儲備3日份飲水與糧食，並熟記地震趴下、掩護、穩住保命3步驟，民眾亦可至消防防災館網站查詢相關資訊。
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