嘉義市中央廣場辦防災宣導 黃敏惠提醒周邊鄰近5斷層

台南市青年公共參與行動計畫入選團隊「特許行動」推動「車車傳愛」，讓承載孩子成長回憶的童車，在告別原來的小主人後，迎接下一位新朋友。孩子們替通過安全檢查、尺寸確認的童車掛上「車車故事卡」、洗完「最後一次澡」，再拍下最後一張合照，親手將愛車交給新主人，讓二手童車不只延續使用價值，也傳遞家庭記憶與祝福。

2026-09-13 12:08