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孩子長大童車怎麼辦？台南「車車傳愛」接力找到新主人讓愛延續

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市研考會代理主委韓榮華、環保局長許仁澤、北區、東區公所代表，與參與活動的親子合照。圖／台南市研考會提供
南市研考會代理主委韓榮華、環保局長許仁澤、北區、東區公所代表，與參與活動的親子合照。圖／台南市研考會提供

台南市青年公共參與行動計畫入選團隊「特許行動」推動「車車傳愛」，讓承載孩子成長回憶的童車，在告別原來的小主人後，迎接下一位新朋友。孩子們替通過安全檢查、尺寸確認的童車掛上「車車故事卡」、洗完「最後一次澡」，再拍下最後一張合照，親手將愛車交給新主人，讓二手童車不只延續使用價值，也傳遞家庭記憶與祝福。

「車車傳愛」這次共募集15台童車，經團隊檢視車況、安全性及實際使用需求後，評估其中7台適合交換或後續媒合，活動現場完成4組童車交接。捐贈家庭陪伴孩子再次確認童車狀況、寫下故事卡、拍攝合照並清洗童車，完成交接後，新車主也共同宣誓，承諾愛惜童車、安全騎乘，讓每次出發都平安快樂。現場有孩子靦腆道謝，也有人迫不及待試騎，一台台童車就在笑聲與祝福中找到新主人。

為讓童車送到真正有需求的家庭，台南市研考會協助牽線，透過北區公所、東區公所媒合受贈家庭。東區公所主任秘書林怡君、北區社會課長陳雅湘出席並代表致贈感謝狀，感謝捐贈家庭分享資源。市府不同單位合作，也讓「車車傳愛」從單純交換活動，進一步建立閒置資源與需求家庭之間的支持網絡。

「特許行動」表示，團隊希望讓孩子理解，一件物品完成陪伴自己的階段，並不代表失去價值，只要經過整理、檢查、分享與交接，就能繼續陪伴另一個人。從8月22日童車健檢、安全騎乘及尺寸確認，到此次故事回顧、清潔與交接，親子共同參與童車的下一段旅程，也讓循環利用從理念化為生活教育。

團隊後續規畫約每半年追蹤交換童車的使用情形，了解是否仍符合孩子需求；若因孩子成長、尺寸不合等原因不再使用，也希望童車再次進入循環，持續發揮價值。

市長黃偉哲表示，「特許行動」把二手物品交換轉化為有故事、有感情的傳承行動，孩子在整理、清洗及親手交接過程中學習珍惜、分享與責任，讓永續不只是課本概念，而是能親自參與的生活教育。

研考會表示，「台南青年公共參與行動計畫」持續鼓勵青年從日常發現問題，以創意提出解方並實際回應地方需求；「我來策展」團隊18日將在前府北戶政事務所辦理「落籍在遷徙之間」藝術展，「溪北囝仔」團隊19日則在將軍區樂咖農場舉辦「玩具童樂會」，展現青年參與公共事務的多元行動。

車車傳愛團隊引導小朋友簽署車車任務卡，傳達愛與永續的理念。圖／台南市研考會提供
車車傳愛團隊引導小朋友簽署車車任務卡，傳達愛與永續的理念。圖／台南市研考會提供

活動安排由童車的小主人親自將心愛的車子交給新主人，讓童車再出發。圖／台南市研考會提供
活動安排由童車的小主人親自將心愛的車子交給新主人，讓童車再出發。圖／台南市研考會提供

每一台童車都經過專業技師的安全檢查及尺寸確認。圖／台南市研考會提供
每一台童車都經過專業技師的安全檢查及尺寸確認。圖／台南市研考會提供

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